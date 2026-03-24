どんな事ができるようになったのか、どんな漢字が書けるようになったのか。授業参観は、そんな我が子の成長を直接確認することのできる場ですが、わんぱく男子の親にとって、学習状況などは二の次。そう、もっと大事なことが……笑

学校でもちゃんと伸び伸びアホしてると

なんかホッとする。

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ちなみに消しゴムに塗る行為は前回の授業参観も、

更にその前の授業参観も見ました☺️

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一番ハツラツとしてたのは授業の終わりのチャイムが鳴った瞬間。

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先生、こんな息子をいつも見守ってくださりありがとうございます🙏✨

(@chaaaaaa2018より引用)

チャーさんの気持ち、よく分かります! 筆者の息子もわんぱく男子でした。しかも、勉強が大の苦手で、得意科目は体育一択。

授業参観では、他のページを開いていたり、消しゴムを落としたり、椅子を前後にゆらゆら揺らして上履きが脱げたり……。それでも、他人の邪魔をせず参加してさえいればそれで良し! という感じだったので、チャーさんの投稿に共感しまくりです!

そして我が家の場合、帰り際に机とロッカーの中をチェック。蛇腹姿のプリントなどを回収したら、さらに学校全体の落とし物コーナーへ。高確率で息子の落とし物を回収して帰るのが授業参観のルーティーン。それでも、落とし物を拾ってあげられるとか、元気に挨拶できるとか、友達と楽しそうに遊んでるとか……、そういう姿が観られるだけで大満足なんですよね。

この育児漫画を見た人からも、「可愛すぎる…靴下履いてないの愛おしい…」「フルコンボで可愛いw」「分かります、、分かりみすぎます。ちゃんと小学生男子をしているかの確認」「微笑ましくてほっこりしました」などなど、笑いと共感の声が多数寄せられたほか、「チャーさんのそのおおらかなマインド、見習いたい」「長女の授業参観…ハラハラしてましたが、楽しんで見るべきだったなぁ〜」という声も。

この春、初めて授業参観に挑む方も、わんぱく男子のママさんも、ぜひチャーさんの“おおらかマインド”をお手本に、楽しんでみてはいかがでしょうか?