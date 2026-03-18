成人式当日、父親の古いブログを見つけたNeneさん(@n.ko___o)。そこには、父親になることへの喜びと葛藤、そして、想像以上にまっすぐな“愛”が記されていました。

20年前父が書いていたブログをみつけた。 普段無口だけど、愛を感じました。

(@n.ko___oより引用)

「もうじき、パパになる。」という一文から始まるブログには、親になることへの実感が今ひとつ沸かず、喜びと戸惑いの中で葛藤する父親の本音がつづられていました。その後も、娘さんが誕生するまで、命名に悩む姿や、待ちきれない様子が……。

そして、いよいよ誕生のとき。

決して長くはない文章ですが、喜びと感動の気持ちが溢れています。

ひと昔前は、自分が生まれた頃の写真を見ることはあっても、親の当時の感情を知る機会ってなかなかなかったと思うのですが、今は親のブログを子どもが見つける時代になっているんですね。普段は無口だというお父さん、まさか20年後に娘に読まれることになるとは思ってもみなかったのでは(笑)。

そんなお父さんのブログはまだまだ続きます。

すくすくと成長する娘さんの姿を撮影しては、都度ブログにアップしていたお父さん。何気ない日常の中に娘さんの成長を感じ、それを端的に、かつちょっぴりユニークに綴った文章から、お父さんの人柄と大きな愛が感じられます。

この投稿に、「めっちゃいい親父さんやないか」「静かで深い愛ですね」「そうか、父親が昔書いてた『ブログ』が発掘される時代なのかー」「20年後の読者が娘とは、斬新」「写真といい、文といい、普段無口という背景といい… なんか…エモいな」「涙腺崩壊(泣)感動」「娘が生まれて2ヶ月経ったけど、これ見るだけでなんかもう泣けてきました。ブログ書こう…」といったコメントが多数寄せられています。

子どもが大きくなるに連れ、親が愛情を口にする機会は減っていくもの。普段伝えられない愛情も、SNSでつぶやくことで、いつか伝わることもあるんですね。時代を超えて娘に届いた父の思いは、成人式を迎えた娘さんにとって最高のプレゼントになったのではないでしょうか。