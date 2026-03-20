4月24日より、東京・池袋のサンシャインシティを皮切りに全国で開催する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」。3月20日には、主人公である仮面ライダーアギト/津上翔一役・賀集利樹がプロデュースする「AriGaTΩプロジェクト」の始動が発表された。

本プロジェクトは、賀集利樹本人より「今年は25年応援してくれたファンの皆さんに＜ありがとう＞を伝える1年にしたい」というメッセージを受けたことをきっかけにスタートしたという。「真アギト展」を通して「AriGaTΩ(ありがとう)」の気持ちを全国のアギトファンに伝える べく、賀集が様々な企画をプロデュースする。

プロジェクト第1弾として「『真アギト展』スペシャルプロデュースCM」が解禁。賀集本人の発案により、"真のアギトに出会う"をコンセプトに、賀集自身も出演する25年分の想いを込めたCMを制作。昨年新設された最先端LEDスタジオ「東映東京撮影所バーチャルプロダクションスタジオ」にて大規模撮影が実施された。監督は、『仮面ライダーアギト』本編も手掛けた鈴村展弘、ナレーションは当時の番組ナレーションも担当した鈴木英一郎が務め、まさに25年の集大成ともいえるスペシャルなCMが完成した。「AriGaTΩプロジェクト」は、この1年をかけて様々な企画を展開していくという。

賀集利樹コメント

『真アギト展』スペシャルプロデュースCM

スペシャルプロデュース：賀集利樹

監督：鈴村展弘

ナレーション：鈴木英一郎

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

会期：2026年4月24日(金)～5月12日(火) 計19日間

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:00）

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。