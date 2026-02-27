東映特撮ファンクラブは、TTFC(東映特撮ファンクラブ)10周年を記念したスペシャル企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』の配信を3月1日より実施する。

キャストバラエティ企画「あっち向いてホイ野球」とは、『王様戦隊キングオージャー』(2023年)のキャストバラエティ『キングオージャーちゃんねる』略して「キングちゃん」よりスタートし、時には作品をまたいで様々な名勝負を繰り広げてきたオリジナルゲーム。野球と同様に攻守を交代しながらチームの得点を競う。攻撃側のバッターと守備側のピッチャーが「あっち向いてホイ」を行い、バッターの顔の向きがピッチャーの指す方向と同じならHIT! 打球の行方はバッターの回したルーレットで決まる。ファウル、アウト、ヒットからホームランまで、その結果に一喜一憂する白熱したバトルが繰り広げられる。

今回は10周年を記念した大会にふさわしく、全8チームが参戦したトーナメント形式で試合を行う。

1回戦第1試合 キングちゃんチームvsガールズリミックスチーム

「1回戦第1試合 キングちゃんチームvsガールズリミックスチーム」は、3月1日12時(正午)よりTTFC会員見放題配信をスタートする。

初戦は『王様戦隊キングオージャー』でギラ/クワガタオージャーを演じた酒井大成、ヤンマ・ガスト/トンボオージャー役の渡辺碧斗、ヒメノ・ラン/カマキリオージャー役の村上愛花、シオカラ役の千綿勇平によって結成された「キングちゃん」チームに、『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』に出演した鳴海亜樹子役の山本ひかる、九堂りんね/仮面ライダーマジェード役の松本麗世、桜井沙羅/仮面ライダーハクビ役の志田音々、三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ役の天翔天音による「ガールズリミックス」チームが挑戦。

「あっち向いてホイ野球」の試合経験が豊富な「キングちゃん」チームを相手に、「ガールズリミックス」チームはどのような作戦で試合経験の差を埋めていくかどうかに注目だ。

1回戦第2試合 仮面ライダーGIRLSチームvsヨドンナチーム

「1回戦第2試合 仮面ライダーGIRLSチームvsヨドンナチーム」は、3月15日12時(正午)よりTTFC会員見放題配信をスタートする。

第2試合は、奇しくも女性チーム同士が白熱のバトルを展開。井坂仁美、秋田知里、鷲見友美ジェナの「仮面ライダーGIRLS」チームと、『ヨドンナ』シリーズの主役、ヨドンナを演じる桃月なしこと柿原瑞希役の西葉瑞希、ミコ役の森日菜美が結成した「ヨドンナ」チームが対決する。

ともにTTFCを10年間引っ張ってきた、「仮面ライダーGIRLS」チームの絆が勝利をものにするのか、あるいは、夢の続編制作(?)を懸けて大会に挑む「ヨドンナ」チームが白星を挙げるのか。

1回戦第3試合 アウトサイダーズチームvs仮面ライダーゼッツチーム

「1回戦第3試合 アウトサイダーズチームvs仮面ライダーゼッツチーム」は、3月29日12時(正午)より、TTFC会員見放題配信をスタートする。

第3試合は、『仮面ライダーアウトサイダーズ』シリーズの前日譚とも言えるTTFCオリジナル『仮面ライダーゲンムズ ーザ・プレジデンツー』から出演している檀黎斗/仮面ライダーゲンム役の岩永徹也と、天津垓/仮面ライダーサウザンドアーク役の那智、『ep3/4/7』に出演してシリーズを盛り上げた橘朔也/仮面ライダーギャレン役の天野浩成による「アウトサイダーズ」チームと、『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』にて主役を務める万津美浪役の八木美樹に、富士見鉄也役・三嶋健太と南雲なすか役・小貫莉奈のコンビが加わった「仮面ライダーゼッツ」チームが対峙する。

岩永徹也が監督として率いる「アウトサイダーズ」チームと、八木美樹が指揮する「仮面ライダーゼッツ」チームの試合いは、双方のチームメイトの予想外のプレイによって、試合展開は驚きの方向に!?

1回戦第4試合 ニンニンジャーチームvs?????

「1回戦第4試合 ニンニンジャーチームvs?????」は、4月12日12時(正午)より、TTFC会員見放題配信をスタートする。

『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の伊賀崎天晴/アカニンジャー役・西川俊介、加藤・クラウド・八雲/アオニンジャー役・松本 岳、松尾凪/キニンジャー役・中村嘉惟人、伊賀崎風花/シロニンジャー役・矢野優花、キンジ・タキガワ/スターニンジャー役・多和田任益が、テレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チームが勝負に挑む。対決するチームなどの詳細は後日解禁予定!

1回戦の4試合の後はもちろん、2回戦準決勝へと進む。3回戦決勝まで決して目を離すことが出来ない、東映特撮キャストによる世紀の攻防に注目したい。

