テレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中の『仮面ライダーゼッツ』より、第2章“夜明け襲来”ビジュアルの解禁と、新主題歌としてYUTA「PLAY BACK」が発表された。

新たに「仮面ライダードォーン」登場!“夜明け襲来”ビジュアルもドォーンと解禁!

3月1日放送の第24話では、万津莫/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)がCODEに敗北。そして、第1話の病院のベッドで目覚めるという、まさかの“夢オチ”的な展開で、これまでの出来事がすべて夢だったという、夢の仮面ライダーであるゼッツでしか実現できない展開になっている。

まさに“夢なら覚めてほしい”絶望的な状況から目覚めた莫は、これから自分の身に起きる出来事を避けるため、まだ誰も仮面ライダーゼッツのことを知らない世界を相手にひとり奮闘していく。

また、2章に向けて『仮面ライダーゼッツ』の新ビジュアルも解禁。中央で「仮面ライダーゼッツ オルデルム」と激突している新たな仮面ライダーの名は「仮面ライダードォーン」。“夜明け(ドォーン)”を冠する仮面ライダーにゼッツはどのように立ち向かっていくのか。そして、莫の夢の中ではゼッツの崩壊の力により命を落とした仮面ライダーノクス、さらにゼッツを敗北させたロードスリーも今後どのように関わっていくのか。

また、次週第25話から第2章に突入する『仮面ライダーゼッツ』では、監督陣に杉原輝昭、諸田敏、渡辺淳の各監督が新たに参加する。

物語は第2章へ― 新主題歌は、YUTAが歌う「PLAY BACK」に決定!

そして、第2章の新主題歌には、YUTAの「PLAY BACK」に決定。YUTAも「NCTのコンセプトともリンクしていて、運命なんじゃないかな!?」と喜びのコメントを寄せている。作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03氏(作家名「Hi-yunk」)が担当、そして作詞は数々の仮面ライダーシリーズ主題歌の作詞を務める藤林聖子氏が担当。「PLAY BACK」TVサイズは3月8日から先行配信がスタートする。

まさに莫の状況を表すかのようなタイトルで、どのような内容となるのか、物語が再始動する3月8日放送の第25話「始める」と新主題歌に注目したい。

YUTAコメント

はじめにお話をいただいたとき、本当にうれしかったです。「ほんとに?!よっしゃー!!」って思いました。幼いころに夢中になった仮面ライダーですから、喜びを表す言葉が見つからないくらいうれしかったですね。僕はソロアーティストとしてロックテイストの道を2024年からスタートしているんですが、一方で2016年からNCT/NCT 127というグループに所属しています。仮面ライダーゼッツの、眠りの中で見る夢で変身ベルトを手に入れヒロインを救うヒーローになるというストーリーは、実はそのNCTのコンセプトともリンクしているんです。夢の中で仲間たちと音楽を媒介に共鳴して繋がり、夢から覚醒してみんなの痛みや悩みに寄り添って僕たちの音楽で超克してもらいたい、というような。なので、運命なんじゃないかな!?と思ったりもしました。KENJI03さんに提供いただいた楽曲で、レコーディングもいろいろアドバイスをしていただいき、とても素晴らしい経験になりました。仮面ライダーゼッツの世界を思う存分楽しんでいただけるように僕の主題歌が彩りを添えられたら嬉しいです。

藤林聖子〔作詞〕コメント

当たり前に進んでいるように見えた日常がガラッと変わってしまうような…交錯する視点、パラダイムシフト。

そんな驚きを歌詞でも表現できたらと思って歌詞を書かせていただきました。

KENJI03さんのカッコいい楽曲とNCT YUTAさんのクールな歌声が後半の仮面ライダーゼッツを盛り上げてくれるはず!

そろそろ起きなきゃだなぁ…な時の、目覚めの一曲になれたら嬉しいです。

Hi-yunk (BACK-ON)〔作曲〕コメント

今回、PLAY BACKを藤林先生とYUTAくんで作らせて頂きました!

まさかの抜擢に驚きましたが、僕が担当したライダー過去作とはまた世界観が変わり、攻撃的ギターサウンドとPOP PUNKが合わさり、HYBRID MIXTUREに仕上がりました。

ゼッツ後半戦はこの曲と共に日曜の朝をぶち上げて行きます!

乞うご期待!!

第2章をさらに楽しむ! Case1～3を振り返る特別オーコメがTTFCにて配信!

3月8日9:30より、東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて、「Case1～3」の放送当時はまだ語ることのできなかった裏設定を語り尽くす“アンサー”オーディオコメンタリー(副音声)を配信。「Case25」まで見終わった後に答え合わせができるオーコメだ。

さらに、毎週配信中の連続ミニドラマ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』もMission5に突入。美浪が社長を芸人として売り出すことになり……。本日3月1日には、Mission4-7とメイキング第2弾も配信される。