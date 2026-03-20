「だから僕、ずっとガラケーを持ち続けてたんです。そのために」と打ち明けたのは、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹。ガラケーを持ち続けていた意外な理由とは――。

又吉直樹

「これずっとやんのかな?」「もっと増えてきますよね?」

7日に更新した公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、“いまだ解決できない謎”として、「パスワード問題」を挙げた又吉。パスワードの設定では、「大文字・小文字・数字を組み合わせる」「自分のプロフィールに紐づくものはNG」「他で使用しているパスワードはNG」など多くの制約があり、「無理やって……。誰が覚えられんねん」と吐露。パスワードを紙やスマホにメモしてしまうと漏洩リスクがあるため、「何とかならないですか? 絶対これにしたはずやのになっていうのが、反応せえへんかったり」とぼやいた。

又吉は、パスワードを忘れてしまい、Xのアプリをガラケーからスマホに移行できなかったこともあったという。「パスワードがわからなくて。だから僕、ずっとガラケーを持ち続けてたんです。そのために」と打ち明け、「いろいろ試行錯誤して、Xの人とかにも相談して、パスワードにたどり着けて。今はスマホからできるようになった」と苦労を回顧。「これずっとやんのかな? パスワード、もっと増えてきますよね? 新しいサービスを立ち上げた人が、パスワード設定せえへんわけないもんな」と戦々恐々していた。

また、又吉は、不正アクセスを防ぐ画像パズルや文字入力にも言及。人間かロボットかを判断するセキュリティ機能の一つだが、「ぐにゃってした数字みたいな。あれ結構、間違うんですけど。僕、AIなんですかね(笑)?」と自虐気味に告白。「風景の正しいところに置くとかも、結構間違えるんですよ。俺、AIなんかな? みたいな。弾かれてるけど……。あれ、わかんないでしょ。Eなんか、3なんか、どっちやねん!とかわからへん」と苦笑しきりだった。