「は・か・た・の・しお♪」「セ～ガ～♪」――誰もが一度は耳にした“あの音”で、日本一を競う大会が初めて行われた。企業の社員たちが、自社のサウンドロゴに込めた想いを歌とパフォーマンスで表現する「サウンドロゴカラオケAWARD powered by JOYSOUND」の決勝ステージが18日、東京・J-SQUARE SHINAGAWAで開催。わずか数秒のフレーズに詰まった愛社精神が、会場を熱狂させた。

「サウンドロゴカラオケAWARD powered by JOYSOUND」決勝ステージ

オープニングアクトに非情な採点

この大会は、CMなどで流れる超短尺の曲「サウンドロゴ」を全国のJOYSOUNDにカラオケ配信し、「応援ステージ」でのカラオケ歌唱回数に加え、「決勝ステージ」におけるパフォーマンスと採点、審査員による得点を総合的に審査して日本一を決定するもの。決勝の審査ポイントは「企業・団体の結束力が伝わるか」「サウンドロゴに込めた想いが伝わるか」「心に残るカラオケだったか」の3つだ。

初めての開催に、「ものすごいドキドキワクワクが今、堪りません」と主催者挨拶で語ったのは、JOYSOUNDを展開するエクシングの安井正博専務。オープニングアクトとして、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」を背負ったはっぴをまとい、JOYSOUNDのサウンドロゴを歌唱した。

わずか5秒の間に、大人の“JOYSOUND♪”という歌唱と子どもの“JOYSOUND!”という声が詰め込まれたこのサウンドロゴを、裏声も駆使して1人で演じ分けた安井専務。見事なパフォーマンスに出場者たちも沸き立ったが、モニターに映ったのは「採点できませんでした」という非情な文字だった。その場の全員が脱力する中、安井専務は「皆さん、僕のようにはならないでください!」と笑いを誘って決戦前の緊張感をほぐした。

「今はない社名ではございますが…」

出場者がステージで披露するのは、「サウンドロゴ映像上映」→「120秒のプレゼン」→「サウンドロゴ歌唱」→「自社にとってのサウンドロゴとは?」という4項目。大阪・堺からやってきたトップバッターの「セルビスグループ」は、プレゼンで本格的な上方漫才を見せ、その完成度の高さに出番を待つ他の出場者たちに動揺が走る。

セルビスグループの漫才

これにとどまらず、全20組の出場者のパフォーマンスは、それぞれ個性が爆発した。この日のために振り付けを考えて披露する社もあれば、作曲者自身がステージで熱唱する社も。「くらしあんしんクラシアン♪」でおなじみの「クラシアン」は、プレゼンタイムで魂のポエトリーリーディングを披露し、喝采を浴びる。

また、「保研オフィス」が父娘で参戦したと思えば、「大阪狭山Smile・Smile」からはその家族の母親が登場。「セガ」はプレゼンで“日本一歌がうまいサラリーマン”と紹介した直後に、「セ～ガ～♪」の2音が完全にワンテンポ遅れてしまうという見事な“フリ・オチ”を見せた。

保研オフィス

大阪狭山Smile・Smile

セガ

衝撃が走ったのは、「AssIst Path」。今回の大会に応募後、昨年12月に社名変更し、役割を終えた旧社名「T-3」のサウンドロゴを披露したのだ。「今はない社名ではございますが、精一杯歌わせていただきますので、皆さんご堪能ください」というプレゼンは、サウンドロゴにまさかの哀愁を漂わせる。最後に「自社にとってのサウンドロゴとは?」と聞かれると、「旧社名・T-3がそこにあった証し。ありがとうございました!」と感謝を述べ、刻まれた歴史を会場で共有した。