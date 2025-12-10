通信カラオケ・JOYSOUNDは、ユーザーアンケートに基づく「カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲ランキング」を発表。第1位には「夢中」が選ばれた。

このランキングは、今年デビュー4周年を迎えたBE:FIRSTの楽曲を対象に、「おしえてBESTY!カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲」をテーマに、1,400人以上のファンが答えたもの。

特設ページでは、選曲理由や実際に歌ってみたエピソードも紹介。この結果を受けて、BE:FIRSTメンバーからのコメントや、メンバー自身が「カラオケで1曲目に歌うならこの曲!」という動画メッセージも公開された。

1位に輝いたのは、2025年春に放送されたフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌である「夢中」。回答者からは、「女性でも歌いやすい音程とリズムで、認知度も高く誰にでも受け入れられる曲。BE:FIRSTをあまり知らない人の前でも安心して歌える!」「ラブソングなのに盛り上がる雰囲気があるので、最初に歌ってカラオケを楽しみたい!」といった声が寄せられた。

続く2位は、プレデビュー曲「Shining One」。「すべてはこのオーディションから始まったから。キラキラした日々が始まるイメージで、スタートにぴったり!」と、カラオケの“始まりの曲”としてもふさわしいという意見が多く見られた。

そして第3位には、東京ドーム公演のオープニングを飾った「Slogan」がランクイン。「気迫を込めて歌うこの曲は、まさに始まりにふさわしい!」との声が上がった。

トップ5は、以下の通り。

【1位】「夢中」

・大衆に広く知れ渡ったヒット曲。君に夢中～の歌詞にキュンとします。(50代/女性)

・ラブソングだけど盛り上がる曲だから最初に歌ってカラオケを楽しみたい!! 何回聞いてもめっちゃいい曲だから次はみんなで歌ったりしても楽しそう!(10代/女性)

【2位】「Shining One」

・音域に無理がなく、体験したことのあるような歌詞に共感できるため、感情も乗せやすい!!(10代/女性)

・初心を思い出すフレッシュな曲!一人で歌うのは難しいけど、気持ちが上がります!(50代/女性)

【3位】「Slogan」

・ドーム1曲目がこの曲でとっってもかっこよかったからです!この曲で一気にギアを上げて盛り上がります!!(30代/女性)

・ビーファのかっこよさ、技術の高さ、全てがわかる一曲だと思うし、こっからカラオケ盛り上がるぞー!ができる曲だから。(10代/女性)

【4位】「Blissful」

・明るく楽しいMVと、はじめて聴く人もノリやすいテンポの曲なので1曲目に歌いたくなります!(30代/女性)

・大好きな一曲です!みんなで盛り上がるにはぴったりだし、一緒に声出せるからアップにピッタリかも!(30代/女性)

【5位】「Sailing」

・アニメの主題歌でもあるし、BE:FIRSTを知らない人でも聴きやすい曲だと思うからです。サビの『sailing sailing』のところで振りをやったらみんなで盛り上がれそうだなーと思います!(30代/女性)

・疾走感があって、盛り上がる曲。「ヨーホー」をみんなで言いたいです!(20代/女性)