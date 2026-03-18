『時をかける少女』公開20年周年を記念して、過去最大規模のクリエイティブ資料でアニメーション映画監督・細田守の映像世界を体感する展覧会「細田守の原点/展」がCREATIVE MUSEUM TOKYO(東京・京橋)にて6月20日～8月31日の期間で開催される。

本展は、細田守監督作品『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去最大規模で展示。細田守監督の原点ともいえる作品群を新たな視点から発見する展覧会となっている。

チケット情報などの詳細は、追って公式サイトで発表されるとのこと。

『時をかける少女』全国リバイバル上映も決定

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks(フィルマークス)のリバイバル上映プロジェクトにて、『時をかける少女』の公開20周年を記念し、2026年夏より全国でリバイバル上映することも決定。今回の上映は、待望の＜4K版＞による初の全国上映となる。

「細田守の原点/展」開催概要

■東京会場

会期：2026年6月20日(土)～8月31日(月)

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO東京・京橋

主催：CREATIVE MUSEUM TOKYO