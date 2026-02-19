4月10日に公開となる劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に、女優の畑芽育がゲスト声優として出演することが決定した。

畑が演じるのは、神奈川県警の女性巡査・舘沖(たておき)みなと役。丹沢湖で起きたバイク事故を担当し、捜査を進める中で、事件解決への重要な情報をつかみ、コナンを事件解決へ導く役どころだ。

もう一人のゲスト声優である横浜流星とともに、事前にレギュラー声優陣のアフレコを見学した畑は、「もう本当に感動しました！ブースに入る前から、皆さんの素の声がキャラクターそのもので、夢みたいな現場で…。収録では声の出し方や迫力は想像以上で、プロフェッショナルを間近に感じ、すごく刺激になりました」と語った。

畑芽育 コメント

初めての声のお仕事に緊張もありましたが、オファーをいただいたときは驚きと喜びとが入り混じった感情でした。幼い頃、毎週末、家族と一緒にTVアニメを見て謎解きに挑戦していた「名探偵コナン」に、ゲスト声優として抜擢していただいたことがとても嬉しいです。今回、私が演じる「舘沖みなと」は、神奈川県警の女性警察官で、捜査を進める中で、事件解決への重要な情報を見つけ、コナン君や、千速さんを事件解決へ導くキャラクターです。今まで以上にアクションシーンや迫力ある場面がたくさん出てきますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！

プロデューサー：近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平による起用理由コメント

千速や重悟と同じ神奈川県警の若手警察官・舘沖みなと。大人びたメンバーが多い神奈川県警の中で、彼女には“等身大の説得力”を宿してほしい──その思いで畑芽育さんにお願いしました。

声優初挑戦ながら、アフレコでは音響監督の指示をスポンジのように吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技。ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか「見た目は子供、頭脳は大人」を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました。畑さん演じる舘沖と千速のやり取りは必見です！

(c)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会