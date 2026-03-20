ハインツ日本は、世界No.1(ユーロモニターインターナショナル調べ；調味料・調理済み食品 2026 年版； 世界市場における小売販売額；2025 年)トマトケチャップブランド ハインツのアイコンである逆さボトルに､子どもから大人まで世代を超えて愛されるポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」を、2026年3月より発売する(※なくなり次第終了)。

3種のデザインボトル どれも欲しくなるかわいさ!

「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウとモンスターボールが描かれたデザイン。全3種類のデザインは、「今日はどのピカチュウにしようか?」と選ぶ楽しみを生み、食卓での会話や親子のコミュニケーションを広げます。ピカチュウのファンはもちろん、ハインツのファンにもワクワク感を提供する。「逆さボトルケチャップ」のおいしさと使い勝手はそのままに、日常の食卓に思わず笑顔こぼれる楽しさをプラスする商品だ。

さらに、同品発売を記念して、3月16日より、ハインツ公式Xのキャンペーン投稿を引用リツイートするとオリジナルの景品が450名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。景品は、ピカチュウのほっぺ部分のくぼみにケチャップを入れて楽しめる「ピカチュウほっぺプレート」。お皿にケチャップを入れるだけで食卓を楽しく彩り、子どもも「自分でつけて食べたい」という気持ちを引き出すアイテムだ。

ハインツのトマトケチャップは、家庭で手間と時間を費やして作られていたトマトケチャップを世界で初めて商品化し、150年近い年月を経た現在でも、世界No.1ブランドとして多くの国で親しまれている。中でも「逆さボトル」は、昨年日本上陸20周年を迎えたハインツブランドのアイコニックな商品。逆さになったボトルはすぐに出せる機能性とスタイリッシュなデザインが今までになかったスタイルとして、キッチンだけにとどまらず、テーブル用途としても人気だ。

毎日の食事づくりにおいて、いつものメニューをどう楽しくするかは尽きない悩みのひとつ。「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、忙しい日常の食卓に、手軽に笑顔と会話を生み出す。

ピカチュウ逆さボトルケチャップ

ボトルデザインは全3種。2026年3月発売。なくなり次第終了。販売場所は、全国の量販店など。内容量は460g。メーカー希望小売価格は390円。原材料名は、トマト、砂糖、醸造酢、食塩、にんにく、香辛料／香辛料抽出物。生産国はオランダ。

「ピカチュウ逆さボトルケチャップ 発売記念キャンペーン」の応募期間は、3月16日10:00－3月22日23:59。応募方法は、期間中、ハインツ公式Xのプレゼントキャンペーン投稿を確認すること。景品は、「ピカチュウほっぺプレート」(たて136mm x よこ200mm x 厚み22mm、メラミン樹脂製)。ピカチュウのほっぺ部分がへこんでおり、ケチャップを入れることができる。当選者数は、450人。当選者にはXのハインツ日本公式アカウントのダイレクトメッセージ(DM)で連絡する。