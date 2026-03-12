株式会社ポケモンとDr.ルルルン株式会社は3月12日、スマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』とフェイスマスクブランド「ルルルン」のコラボレーションフェイスマスクを発表した。価格は各1,100円、7枚入り。

ルルルン×Pokémon Sleepのコラボフェイスマスクが登場

商品は2種類展開で、『ポケモンスリープ』のフィールド「ワカクサ本島」「シアンの砂浜」それぞれをテーマにしたデザインとなっている。

パッケージにはカビゴン・ピカチュウ・イーブイをはじめ、各フィールドで出会えるポケモンたちをあしらった。テーマとなったフィールドの植生をイメージした美容成分を配合。睡眠リズムを整えることも、健やかな美肌を育てることも、日々の継続が何より大切ということで今回のコラボが実現した。

3月25日より、ルルルン公式オンラインストアにて先行発売。4月27日からは全国のバラエティストア、ドラッグストアにて順次発売する。

商品概要

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（ワカクサ本島の香り）

豊かな自然が広がる「ワカクサ本島」をイメージし、美肌に必要な成分をバランスよく配合したフェイスマスク。肌の水分と油分のバランスを整えて、乾燥や肌荒れでゆらぎがちな肌を健康的な「バランス肌」へと導く。

ワカクサ本島の香り 主な保湿成分

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）

ルルルン ポケモンスリープデザイン マスク（シアンの砂浜の香り）

穏やかな海辺「シアンの砂浜」をイメージし、保湿成分をたっぷり配合したフェイスマスク。肌のベースとなる水分をゆったりとチャージして 、波のように押し寄せるたっぷりのうるおいで「みずみずしい肌」を叶える。

シアンの砂浜の香り 主な保湿成分

©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.