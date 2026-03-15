株式会社ポケモンは3月13日、世界睡眠デーに合わせ、スマートフォン向け睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』（iOS／Android）がGarminのスマートウォッチと連携を開始した。

Garminのスマートウォッチで計測した睡眠データを『ポケモンスリープ』に連携させ、ポケモンの寝顔リサーチに活用できるようになった。連携方法の詳細は公式サイトで案内している。

連携開始を記念して、2026年11月1日までにGarminのスマートウォッチとHealOSで計測した睡眠データを『Pokémon Sleep』に連携したユーザーに、ゲーム内アイテム「ポケサブレ×3」をプレゼントする。アプリ内メニュー右上のプレゼントアイコンから受け取り可能だ。

コラボを記念したウォッチフェイスも2種類登場する。カビゴンの周りにフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウが集まる「Pokémon Sleep：カビゴンとなかまたち」と、48体のポケモンの中から好きなポケモンを選んでカスタマイズできる「Pokémon Sleep：キミにきめた！」の2つで、どちらもGarmin Connect IQアプリのストアから無料でインストールできる。

「キミにきめた！」では、設定したポケモンが残り「Body Battery」の量に応じてさまざまなポーズに変化する仕掛けもあり、よく眠ると珍しい寝顔に出会えることもあるという。

さらに、ポケモン公式YouTubeチャンネルでは2本の映像が公開された。コラボを記念した特別映像「【公式】『Pokémon Sleep』× Garmin いい睡眠リズムから、冒険をはじめよう。」と、朝の目覚めをテーマにした新コンセプト映像「【公式】『Pokémon Sleep』いい朝と、なかまになろう！」の2本となっている。

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