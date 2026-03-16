ガーミンジャパンは3月16日、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』とGarminのコラボウォッチフェイス2種を、3月13日からConnect IQストアにて無料で提供開始したと発表した。対応機種は「fēnix」「Forerunner」「Venu」「vívoactive」シリーズなど一部の対応ウォッチ。

Garmin×Pokémon Sleepコラボウォッチフェイス

提供されるウォッチフェイスは2種類。「Pokémon Sleep：カビゴンとなかまたち」はワカクサ本島を舞台にフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ピカチュウ・カビゴンが登場するデザインで、「Pokémon Sleep：キミにきめた！」は48種類のポケモンから好きな1匹を選んでカスタマイズできる。

「Pokémon Sleep：キミにきめた！」に登場するポケモン（48種類）

フシギダネ、フシギソウ、 フシギバナ

ヒトカゲ、リザード、リザードン

ゼニガメ、カメール、カメックス

ピカチュウ、ピチュー、ライチュウ

イーブイ、シャワーズ、サンダース、 ブースター、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア、ニンフィア

チコリータ、ベイリーフ、メガニウム

ヒノアラシ、マグマラシ、バクフーン

ワニノコ、アリゲイツ、オーダイル

キモリ、ジュプトル、ジュカイン

アチャモ、ワカシャモ、バシャーモ

ミズゴロウ、ヌマクロー、ラグラージ

ニャオハ、ニャローテ、マスカーニャ

ホゲータ、アチゲータ、ラウドボーン

クワッス、ウェルカモ、ウェーニバル

両ウォッチフェイスの共通機能として、Garmin独自の体のエネルギー残量指標「Body Battery」の数値（5〜100）に応じて、ポケモンの表情やポーズがリアルタイムに変化。睡眠でしっかり回復した元気いっぱいの姿から、活動や疲労で消耗してきた眠そうな様子まで、1日のコンディションを視覚的に楽しめるのが特徴となっている。

また、Garmin Connectアプリで設定した就寝予定時刻の1時間半前になると、ウォッチフェイスのナイトモードが自動でオンになり、就寝準備をサポートする。

なお、睡眠計測機能を備えたGarminデバイスは『Pokémon Sleep』への対応も開始しており、Garminスマートウォッチで計測した睡眠データをアプリと同期してポケモンの寝顔リサーチに活用できる。

ウォッチフェイスのダウンロードはConnect IQストア（「カビゴンとなかまたち」、「キミにきめた！」から行える。

©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.