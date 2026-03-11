メガネブランド「Zoff」は、漫画やアニメなどで人気の「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff | ちいかわ」第3弾を、3月20日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、3月10日11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始する。

第3弾となる本コレクションには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場。各キャラクターのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデルに加え、性別や年代を問わずかけやすいベーシックデザインの「COOLモデル」、こどもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」をラインアップする。アイウェアは全7種を展開。さらに、ダイカットクロスやスタンドケースなどのアイウェア雑貨も取りそろえた、ちいかわの世界観を日常に取り入れられるコレクションとなっている。

「ちいかわモデル」(12,500円)は、ちいかわが討伐で使うさすまたをモチーフに落とし込んだフレーム。ちいさくてかわいい、小ぶりなサイズのボストンシェイプとなっている。ちいかわのシルエットパーツがさりげないアクセントになっており、さすまたをほどよいあしらいのメタルで再現している。また、ちいかわとふわふわの雲をレーザー彫りでデザイン。

「ハチワレモデル」(12,200円)は、ハチワレのほめられリボン モデル。ちいかわとの思い出いっぱいの「ほめられリボン」がモチーフのフレーム。万能デザインのボストンシェイプとなっている。ハチワレのシルエットパーツがさりげないアクセントになっており、ハチワレの特徴的な"ワレ"の部分を表現。ハチワレが大切にしているリボンをメタルの曲線と併せてデザイン。

「うさぎモデル」(12,200円)は、うさぎが武器として扱う討伐棒をモチーフにしたフレーム。万能なブラウンのウェリントン型はうさぎのように活躍してくれる。うさぎのシルエットパーツがさりげないアクセントになっており、討伐棒を模したヨロイにはうさぎの手書きマーク入り。アクティブなうさぎをイメージした動きのあるテンプルパーツがついている。

「モモンガモデル」(12,200円)は、モモンガのかけてかわいく褒めろッ モデル。かわいぶるモモンガのかわいらしさを詰め込んだフレーム。天地幅深めのボストンシェイプはお顔の印象のバランスアップを叶える。モモンガのシルエットパーツがさりげないアクセントになっていて、モモンガのかわいい手を再現したテンプルエンド。

「くりまんじゅうモデル」(12,200円)は、くりまんじゅうのオトナなラウンド モデル。随所にくりまんじゅうらしさを落とし込んだ大人っぽいフレーム。まるっとしたラウンド型は、渋くもかわいらしくもかけこなせる。くりまんじゅうのパーツがさりげないアクセントになっていて、くりまんじゅうのシルエットとおちょこをレーザー彫りで表現。くりまんじゅうをイメージしたブラウンのグラデーションカラー。丸みのあるフォルムがポイント。

「COOLモデル」(7,700円)は、軽量素材でかけやすく、性年代を問わずかけやすいベーシックデザインのフレーム。ちいかわのシルエットパーツがアクセントになっており、HAPPYモデルとおそろいのあしらい。サングラスをかけた3にんがCOOLに集まったプリント柄。

「HAPPYモデル」(7,700円)は、軽量素材でかけやすいモデルで、おこさまにもオススメのXSサイズ。ちいかわのシルエットパーツがアクセントで、COOLモデルとおそろいのあしらいとなっている。メガネ姿の3にんがひょっこり覗く、楽しいプリント柄。

また、本コレクション限定で、型押しがかわいいメガネケースとテーマアートを使用した総柄メガネ拭きが付属する。

(C)nagano