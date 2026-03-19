バンダイスピリッツは、『仮面ライダーV3』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付開始、2026年9月発送予定。

ダブルライダーの遺志を継ぎデストロンと戦い抜いた「仮面ライダーV3」が、栄光の昭和ライダーエディションとなって、真骨彫製法シリーズに登場。骨格から造形を行い、番組放送当時の劇中に登場する「仮面ライダーV3」を忠実に立体化。さらに、劇中のカラーリングを再度解釈して定義しなおした、鮮やかな色合いに一新した。

マフラーは布製素材で再現し、本編さながらの自然な見栄えを追求。内蔵のワイヤーによって風になびく様などを表情豊かに演出できる。さらに交換用のPVC製マフラーも収録し、劇中の様々なアクションやシーンに合わせて、布製マフラーとPVC製マフラーの選択が可能となっている。PVC製のマフラーは“垂れた状態”と“なびいた状態”の2種が付属し、「仮面ライダーV3」のポージングに応じて表現を変えることができる。

交換用手首パーツは左7種・右8種付属。特徴的な決めポーズ用の右手首パーツと、手刀型の左右手首パーツを新規造形したことで、劇中シーンの再現の幅が大きく広がった。昭和ライダーならではの“両腰に手を当てる”ポーズ用の新規手首パーツや、 “相手を指差す”ポーズに対応する手首パーツも付属し、ヒーローらしいポージングを再現して楽しめるようになっている。

左腰に携帯している探査装置「V3ホッパー」は、ホルスターと一体になった収納状態と、ホルスターから取り出して掲げる際の手持ち用の2種類が付属。「V3ホッパー」使用時に空になった状態の交換用ホルスターパーツも付属する。

また、栄光の昭和ライダーエディションでの商品化を記念し、「仮面ライダーV3」のライダーズクレストを配した台座が付属。「S.H.Figuarts ハリケーン 栄光の昭和ライダーエディション」(別売り)に搭乗させて台座に飾ることもできる。また「ハリケーン」のシートに座らせるための交換用スカートパーツも付属し、走行時の姿勢での搭乗にも対応している。

(C)石森プロ･東映