グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、カプセルトイ『東京ばな奈 スクイーズマスコット』＜希望小売価格1回300円＞をタカラトミーアーツより3月中旬頃から全国のカプセル自販機で順次発売する。

1991年の誕生から35周年を迎えた『東京ばな奈』。みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出してきた。そんな『東京ばな奈』はお菓子の枠を超えて2023年にカプセルトイを販売。完売が続出するほど大人気で、タカラトミーアーツのガチャランキングでも1位※を獲得した。「もう一度回したい」「コンプリートしたい」という声から、この度東京ばな奈35周年を記念して再々販売が決定した。今まで手に入らなかった方も、ぜひこの機会に全7種類を集めてみてほしい。※タカラトミーアーツHP掲載の「みんなのガチャランキングTOP30」より

『東京ばな奈』の個包装を再現し、8個入のパッケージデザインのプレートを合わせてボールチェーン付きのチャームにしたカプセルトイ専用アイテムが誕生した。『東京ばな奈』のふわふわの手触りにもこだわって、スクイーズにすることで再現。

『東京ばな奈 スクイーズマスコット』のラインナップは全7種。1991年の誕生の定番『東京ばな奈』はもちろん、大人気のアニマルシリーズや、今では出会えない懐かしのデザインも復刻した。

東京ばな奈

1991年に誕生した東京みやげの大定番の『東京ばな奈』。老若男女から親しまれ、海外の方からも日本土産として大人気だ。

“羽田空港から飛んできた、子熊印のはちみつ便”をテーマに誕生した、羽田空港限定版の東京ばな奈。ふかふか可愛い子熊顔の東京ばな奈が、だいじなだいじな“はちみつボトル”をおなかに抱えている。

東京ばな奈ぶにゃんこ

いいネコぶって、イタズラを探すブラックにゃんこ『ぶにゃんこ』。黒猫カラーの生地に、招き猫ポーズがとってもキュート。

東京ばな奈ラッコ

「可愛すぎる！」と大人気の『東京ばな奈ラッコ』。懐かしいコーヒー牛乳の瓶を、ふかふかのおなかに抱えている。実際のお菓子の『東京ばな奈ラッコ』は現在販売されていない。

東京ばな奈パンダ

パンダの赤ちゃんの誕生をお祝いして生まれた東京ばな奈。“すくすく元気に”の気持ちをこめてパンダの顔を描きあげた。実際のお菓子の『東京ばな奈パンダ』は現在販売されていない。

東京ばな奈ツリー

東京ばな奈史上初の模様が描かれた東京ばな奈。2012年当時に流行っていたヒョウ柄になった。実際のお菓子の『東京ばな奈ツリー』は現在販売されていない。

東京ばな奈ハート

とってもラブリーな東京ばな奈。ピンクとブラウンのハートがふわふわ生地に散りばめられている。実際のお菓子の『東京ばな奈ハート』は現在販売されていない。

『東京ばな奈 スクイーズマスコット』の価格は1回300円/全7種。3月中旬頃より順次販売予定。対象年齢は15歳以上。本体サイズは約75mm。取扱い場所は、全国の雑貨店・量販店等に設置されているカプセル自販機、東京ばな奈のフラッグシップショップ「東京ばな奈s(東京駅一番街内)」。納品され次第販売開始予定。数に限りがあるため無くなり次第終了する。

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