グランスタ東京の手土産、2025年定番ランキング発表! 年末年始に喜ばれること間違いなしの第1位は?

年末年始の帰省に合わせて、手土産は喜ばれるものを選びたい。そこで今回はあらゆる手土産が集結する、東京駅・グランスタ東京の2025年年間売り上げランキングを集計。中でも多くの人々が購入した上位5商品を、グランスタ東京・広報担当者のおすすめコメントとともに紹介する。今年最も多くの人が選んだ“鉄板の手土産”をチェック!

【グランスタ東京限定】定番手土産ランキングTOP5

第1位：COCORIS「サンドクッキー(ヘーゼルナッツと木苺)」

第2位：ザ・メープルマニア「メープルクッキー詰合せ缶」

第3位：じゃがボルダ「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 黄金コンソメ味」

第4位：THE DROS「サンドクッキー(マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ)」

第5位：nuevo by BUNMEIDO「メープルカスティーラ 6個入」

※2025年5月1日(木)～2025年5月31日(土)の実店舗売上金額の集計に基づいています。

※対象は、2025年に新発売された年間を通して販売している通常商品の東京駅限定スイーツであり、期間限定商品は対象外です。

COCORIS「サンドクッキー(ヘーゼルナッツと木苺)」(6個入り・1,560円)

まるで森の中に迷い込んだような、木の実の香ばしさと果実の甘酸っぱさが広がる、心ときめくスイーツ。グランスタ東京「東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング」で6年連続第1位を誇る、実力派の逸品です。

濃厚なヘーゼルナッツペーストと、甘酸っぱい木苺ペーストをそれぞれサンドした2種類の味わいを詰め合わせ。どちらもスペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、クッキー生地には香ばしいヘーゼルナッツパウダーを練り込んでいます。

おすすめは木苺フレーバー。チョコの甘みとベリーの酸味が絶妙に重なり、ひと口で幸せな気分に。丁寧に施されたデザインと、個性あふれる味わいは、記憶に残る東京土産として喜ばれること間違いなしです。実家への手土産にも、地元の仲良しの友達にも、気の置けない相手に渡すのにぴったりの一品です。

【販売エリア】：中央通路エリア

ザ・メープルマニア「メープルクッキー詰合せ缶」(16個入り・2,500円)

メープルの香りとバターのコクが広がる「メープルバタークッキー」と、グランスタ東京店限定の「メープルショコラクッキー」を詰め合わせた、特別な限定缶です。生地には、カナダ・ケベック州産のメープルシュガーと発酵バターを贅沢に練り込み、ひと口ごとに芳醇な香りと深い味わいが広がります。高級感のある金色の缶には、大きくブランドロゴをあしらい、見た目の華やかさも抜群。

義実家へのフォーマルな手土産にも、友人へのカジュアルな差し入れにも渡せる、センスのいい一品です。東京駅でしか手に入らない特別感と、誰に贈っても喜ばれるおいしさ。迷ったときの手みやげに、ぜひおすすめしたい逸品です。

【販売エリア】：吹き抜けエリア

じゃがボルダ「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 黄金コンソメ味」(4袋入り・1,047円)

一枚一枚をじっくり味わいたくなる、まさに“大人のご褒美ポテトチップス”です。「カルビープラス」と「東京ばな奈」が手を組んで生まれた、特別なポテトチップス「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス」。中でも「黄金コンソメ味」は、和食の名店「広尾 小野木」監修によるこだわりの逸品です。ザクザクとした厚切りポテトに、鶏肉と野菜の旨みを丁寧に引き出した、まろやかで奥深いコンソメの味わいが広がります。食べ終わった後の指までおいしく、ついもう一袋と手が伸びてしまいます。

甘くないものを渡したい相手にオススメの手土産です。

【販売エリア】：吹き抜けエリア

THE DROS「サンドクッキー(マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ)」(9個入り・1,296円)

チーズ好きの心をくすぐる、洗練の手土産スイーツ!

ヘーゼルナッツとプラリネ、そして沖縄・宮古島産の雪塩を練り込んだ香ばしいクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコレートをサンド。ひと口かじれば、やさしい塩味が甘さを引き立て、口の中でほどけるように広がる繊細なバランスに思わずうっとり。

冷蔵庫や冷凍庫で冷やせば、パリッとした食感とともに、ひんやりとした口あたりが楽しめるのも魅力。チーズと木の実の豊かな風味が重なり合うこの一枚は、まさに“大人のご褒美”。仲のいい友人への贈り物にはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にも。

【販売エリア】：銀の鈴エリア

nuevo by BUNMEIDO「メープルカスティーラ6個入」(1,296円)

文明堂東京の新ブランド「nuevo by BUNMEIDO」から生まれた「メープルカスティーラ」は、老舗の確かな技と、今の感性が融合したスティックタイプの焼き菓子。卵・砂糖・小麦・水飴という選び抜かれたシンプルな素材に、香り高いメープルを加えて丁寧に焼き上げています。卵のコクが引き立つ生地は、しっとりとなめらか。ひと口食べれば、メープルの濃厚な香りが口いっぱいに広がり、ジュワッとした贅沢な食感と重厚な味わいに、思わず「さすが老舗」と唸りたくなるはず。

上品な味わいながら、スティックタイプで気軽に楽しめるのも魅力。カジュアルなシーンにも、きちんと感のある贈り物としても喜ばれる、センスの光る一品です。実家に帰省する際や、義実家への年末年始の挨拶用にも喜ばれます。

【販売エリア】：中央通路エリア

その他に人気だった商品はこちら!