2026年5月にローソンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。
【一覧表】ローソンで2026年5月に発売される一番くじ
- 一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7
- 一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－
- 一番くじ パワーパフ ガールズ ～強くてかわいい正義の味方は大忙し！～
- 一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET
- 一番くじ 家庭教師ヒットマンREBORN! リング争奪戦
- 一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4
- 一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～
一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月01日(金)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年05月07日(木)14:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回850円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月02日(土)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年05月07日(木)17:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回790円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、麦わらストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ パワーパフ ガールズ ～強くてかわいい正義の味方は大忙し！～
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月08日(金)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年05月11日(月)11:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回730円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、イトーヨーカドー店舗、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月09日(土)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年06月02日(火)17:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回750円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKET、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ 家庭教師ヒットマンREBORN! リング争奪戦
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月16日(土)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年05月19日(火)17:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回850円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月22日(金)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年06月01日(月)17:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回850円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじ おジャ魔女どれみ～WELCOME MAHO堂～
- 発売日：
- 店頭販売：2026年05月23日(土)より順次発売予定
- オンライン販売：2026年05月25日(月)17:00より販売開始予定
- メーカー希望小売価格：1回750円(税10％込)
- 取扱店：ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど
- ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年08月末日
一番くじをローソンで買う方法
一番くじの購入券をレジに持っていき、支払い後にくじを引きます。店舗によっては購入券が店頭にない場合もあるため、その際はレジで直接確認しましょう。くじ券に書かれている賞品をその場でもらえます。
また、A賞から設定されている賞品のほか、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、キャンペーンナンバーで応募できる「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。
一番くじをローソンで買う時の注意点
店舗によって取り扱い状況が異なるほか、発売時間も異なります。また、在庫状況によっては早期に販売終了したり、購入制限が設けられたりする場合もあります。
一部商品はローソン以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。
まとめ
ローソンでは、「勝利の女神：NIKKE」「ワンピース」「パワーパフ ガールズ」「星のカービィ」「家庭教師ヒットマンREBORN!」「BLEACH」「おジャ魔女どれみ」など、注目タイトルの一番くじが順次発売予定です。気になる作品がある人は、店頭販売日とオンライン販売日、取扱店を事前にチェックしておきましょう。