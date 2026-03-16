プセルトイメーカー・Qualiaは、カプセルトイ「お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチ」（1回400円/全6種）を、全国のカプセルトイ売り場で2026年3月9日から順次発売する。

商品イメージ

どこかで見たことあるような値札やラベルのデザインに、仕事中の悩みや愚痴など“社会人あるある”を組み合わせた「ニセ販促シール」を制作しているデザイナー「おだ犬」。 カプセル商品第１弾としてアクリルキーホルダーを発売し、成人層を中心に人気が大爆発！わずか1年あまりで第3弾まで展開する盛り上がりを見せた。

そしてこの度、新仕様の「スクエアポーチ」が登場。発売の情報解禁からすぐに大きな反響を見せ、X(旧Twitter)では、「デスクに置きたい」「分かる…。」など共感の声が寄せられ、約140万PVを獲得。

ラインナップは「ミスがなくならない!!」、「すごい鬱展開」、「根暗」、「気安く話かけんな」、「会社爆発せんかな?」、「メンタルよわよわ」の全6種。サイズは13cm×13cmと片手では収まりきらないほどのビッグサイズで、仕事に必要なガジェット類はもちろん、お化粧ポーチとしても使用できる。その他にはデスクの上にさりげなく置いて、心のお守りとして使うのもおすすめだ。

一度は誰もが思ったことがある“社会人あるある”をぜひお楽しみください♪

ミスがなくならない!!

すごい鬱展開

根暗

気安く話かけんな

会社爆発せんかな?

メンタルよわよわ

ディスプレイPOP

お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチの価格は、1回400円。 全6種。発売日は3月9日。地域により導入日が前後する場合がある。サイズは、約13cm×13cm。対象年齢は、18歳以上。