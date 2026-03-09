バンダイ ベンダー事業部は、オリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」初の公式ソング「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」をTikTokで楽しく踊ることができるエフェクト「ガシャPOP公式エフェクト」を公開した。

バンダイ ベンダー事業部、TikTokで使える「ガシャPOP公式エフェクト」を公開

ガシャポン初となる公式ソング「ガシャPOP」は、ハンドルを回すワクワクやカプセルを開けるドキドキ、さらに豊富なラインアップとの出会いといった、ガシャポンならではの“スキ”をぎゅっと詰め込んだ、みんなで歌って踊れるエネルギッシュな楽曲だ。

楽曲の世界観を表現したミュージックビデオでは、総再生数2億回を超える人気楽曲の振り付けも手がけるダンスグループ・パワーパフボーイズがオリジナルダンスを担当。幅広い年代・性別の多彩なキャストが登場し、ガシャポンの魅力を楽しくかわいい世界観によって表現している。

今回公開した「ガシャPOP公式エフェクト」は、「ガシャPOP」がさらに楽しく踊れるようデザインされたTikTokエフェクト。楽曲に合わせて『たまごっち』や『パックマン』などのガシャポンがカプセルから飛び出したり、歌詞がポップに表示されたりと、思わず踊ってみたくなるガシャポンならではの楽しい演出が盛り込まれている。

また、原宿系動画クリエイター・しなこが踊ったタイアップ動画も、しなこの公式TikTokアカウントにて、3月6日夜に公開するとのこと。

さらに、「ガシャPOP公式エフェクト」の公開を記念し、現在TikTokにて「みんなで踊ろうガシャPOP投稿キャンペーン」も開催中だ。

本キャンペーンは、「ガシャPOP公式エフェクト」を使用して投稿した人の中から抽選で20名にプレゼントが当たる企画で、参加条件はガシャポンTikTok公式アカウントのフォローに加え、同エフェクトと「ガシャポン公式ソング ガシャPOP short」の公式音源を使用して投稿することとなっている。

景品は、しなこ監修の「しなこ めじるしアクセサリー」(ランダム2種)と「バンダイ公式 ガシャポンマシントライ」のセット。応募期間は2026年3月6日11:00~3月18日23:59まで(日本時間)。

(c)しなこ

PAC-MAN™& (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

(c)BANDAI