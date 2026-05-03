カプセルに魂を吹き込む、静岡のニッチ&マニアックな玩具会社「トイズキャビン」が、またまたユニークなカプセルトイを製作。今度は、七色の絵の具を一筆で操ることができちゃうお絵描きセットの登場です!

【8月新製品のご紹介】

.

「RAINBOW ARTIST 500円」

.

本当に絵が描ける✨楽しいお絵描きセットがカプセルトイになりました🌈🎨

誰でも簡単にす〜いすい🥳

中の絵の具は全12色👏🏻入れ替えも出来るので、遊びの幅が広がります‼️目指せアーティスト✊🏻✨

全4種。

(@TOYSCABINより引用)

「RAINBOW ARTIST 500円」

約5cmの小さなお絵描きセットだというのに、実際に七色のお絵描きができちゃうなんてすごいですね。90年代に発売された玩具を思い出した方も多い様子。またボールチェーン付きで気軽に持ち歩くことができるので、お子さんと一緒に、外出先で急にお絵描きしたくなったときにも便利かもしれませんね。

SNSで紹介されると、「ご、ごひゃくえんんん!?!? ほ、ほしぃ〜〜!!!!!!」「なにこれなにこれ!!!!ほしい!!!!!!」といった声が。また、90年代に発売されたお絵描きセットを思い出す人も多く、「レインボーアートではなくアーティストwwwwwwwww 今こそ夢を叶えるときが来たか…」「こどものころ世界で1番欲しかったもので神」「CM見るたび憧れてたやつや…」「まじ今これしか要らないくらい欲しい」と歓喜の声も多数寄せられています。

発売予定日は8月。子どもの頃の夢、ワンコインで叶えてみてはいかがでしょうか?