何とコラボしてもかわいいサンリオキャラクターズが、なんと今回は「白菜」とコラボ。白菜にくるまれて、カプセルトイに登場です!

タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」(全5種)が登場☆

キャラクターたちが白菜に包まれちゃった!?

シュールでキュートなフォルムが目を引くね!

4月下旬～全国のカプセルトイ自販機で順次発売♪

ぜひチェックしてね♡



(@sanrio_newsより引用)

白菜に包まれたサンリオキャラクターズ、とっても可愛いですね。白菜がおくるみみたいになっていて、みんな赤ちゃん状態に。シナモロールなんて、すやすや眠っちゃってます(笑)

ラインアップは、「マイメロディ」「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「けろけろけろっぴ」の全5種。SNSで紹介されると、「ばぶちゃんすぎてかわうぃ〜〜〜〜」「このシナモンはズルい」「白菜メロ欲しすぎる」「白菜けろっぴ愛おしすぎるので絶対欲しい」「ちょっとこれ欲しい…何当たっても嬉しい…」「可愛いいいぃぃ欲しいぃ」と大人気。ボールチェーン付きなので、身に付けて楽しめるのも嬉しいポイントです。

本体サイズは約5cmで、1個300円。4月24日より、全国のカプセルトイ自販機に順次登場します。見つけたら、即ゲットしてくださいね。