何とコラボしてもかわいいサンリオキャラクターズが、なんと今回は「白菜」とコラボ。白菜にくるまれて、カプセルトイに登場です!
タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」(全5種)が登場☆
キャラクターたちが白菜に包まれちゃった!?
シュールでキュートなフォルムが目を引くね!
4月下旬～全国のカプセルトイ自販機で順次発売♪
ぜひチェックしてね♡
(@sanrio_newsより引用)
白菜に包まれたサンリオキャラクターズ、とっても可愛いですね。白菜がおくるみみたいになっていて、みんな赤ちゃん状態に。シナモロールなんて、すやすや眠っちゃってます(笑)
ラインアップは、「マイメロディ」「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「けろけろけろっぴ」の全5種。SNSで紹介されると、「ばぶちゃんすぎてかわうぃ〜〜〜〜」「このシナモンはズルい」「白菜メロ欲しすぎる」「白菜けろっぴ愛おしすぎるので絶対欲しい」「ちょっとこれ欲しい…何当たっても嬉しい…」「可愛いいいぃぃ欲しいぃ」と大人気。ボールチェーン付きなので、身に付けて楽しめるのも嬉しいポイントです。
本体サイズは約5cmで、1個300円。4月24日より、全国のカプセルトイ自販機に順次登場します。見つけたら、即ゲットしてくださいね。
タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ 白菜マスコット」（全5種）が登場☆— サンリオ【公式】 (@sanrio_news) April 24, 2026
キャラクターたちが白菜に包まれちゃった！？
シュールでキュートなフォルムが目を引くね！
4月下旬～全国のカプセルトイ自販機で順次発売♪
ぜひチェックしてね♡https://t.co/DSZL7H131a pic.twitter.com/hmWCYUUXJH