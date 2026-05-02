「ちいかわ」たちが5月2日より、ぷっくりかわいいハート型のラバーマスコットになってカップセルトイ売り場に登場します!

＼📢発売情報/

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ぷっくり半立体の

ハート型ラバーマスコットが登場💖

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金具までハート型でかわいさ全開💕

約6cmのビッグサイズで存在感も抜群◎

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魅力たっぷりの全8種✨

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【#ちいかわ ハートのラバーマスコット】は5/2(土)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!

https://kitan.jp/products/chiikawa_heart/

(@kitan_clubより引用)

ちいかわ ハートのラバーマスコット

幅約60㎜というBigサイズのハートからあふれんばかりに描かれているちいかわたち、存在感もたっぷりで、ぷっくり可愛いですね。

ラインアップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「モモンガ」「あのこ」の全8種。背景色もキャラクターごとのカラーに合わせたデザインで、集めて並べたくなる可愛さです!

SNSで紹介されると、「両手で持ってるシーサーちゃん可愛いすぎる」「栗まんじゅうとラッコ可愛いな」「バックに付けたい〜」といった声や、あのこのデザインに「まさかのあのこ手だけwww」「超可愛い!あのこが手だけなのおもしろい」「あのこの手だけ可愛すぎん?欲しい!」というツッコミも。みんながチョコレートを手に“食いしん坊”ポーズをする中、あのこだけ「手」だけっていうのがまた可愛いですよね。

1回400円で、5月2日より全国のカプセルトイ売り場に登場します。思わずコンプリートしたくなる、満足感たっぷりのハート型ラバーマスコット。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!

(C)nagano / chiikawa committee