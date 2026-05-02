「ちいかわ」たちが5月2日より、ぷっくりかわいいハート型のラバーマスコットになってカップセルトイ売り場に登場します!
＼📢発売情報/
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ぷっくり半立体の
ハート型ラバーマスコットが登場💖
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金具までハート型でかわいさ全開💕
約6cmのビッグサイズで存在感も抜群◎
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魅力たっぷりの全8種✨
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【#ちいかわ ハートのラバーマスコット】は5/2(土)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!
https://kitan.jp/products/chiikawa_heart/
(@kitan_clubより引用)
幅約60㎜というBigサイズのハートからあふれんばかりに描かれているちいかわたち、存在感もたっぷりで、ぷっくり可愛いですね。
ラインアップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「モモンガ」「あのこ」の全8種。背景色もキャラクターごとのカラーに合わせたデザインで、集めて並べたくなる可愛さです!
SNSで紹介されると、「両手で持ってるシーサーちゃん可愛いすぎる」「栗まんじゅうとラッコ可愛いな」「バックに付けたい〜」といった声や、あのこのデザインに「まさかのあのこ手だけwww」「超可愛い!あのこが手だけなのおもしろい」「あのこの手だけ可愛すぎん?欲しい!」というツッコミも。みんながチョコレートを手に“食いしん坊”ポーズをする中、あのこだけ「手」だけっていうのがまた可愛いですよね。
1回400円で、5月2日より全国のカプセルトイ売り場に登場します。思わずコンプリートしたくなる、満足感たっぷりのハート型ラバーマスコット。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
(C)nagano / chiikawa committee
＼📢発売情報／— キタンクラブ公式 (@kitan_club) April 27, 2026
ぷっくり半立体の
ハート型ラバーマスコットが登場💖
金具までハート型でかわいさ全開💕
約6cmのビッグサイズで存在感も抜群◎
魅力たっぷりの全8種✨
【#ちいかわ ハートのラバーマスコット】は5/2（土）より全国のカプセルトイ売場で順次発売！https://t.co/S4XAKBPfPF pic.twitter.com/0MqLtHNHqQ