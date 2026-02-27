グレープストーンは3月1日から、大麦飲料「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボレーションした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」(参考小売価格:454円)を東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央⼝改札外)にて販売する。

「東京ばな奈シェイク Made with MILO」(参考小売価格:454円)

「ミロ」は大麦由来のおいしさとカルシウム、鉄、ビタミンD配合の栄養機能食品として親しまれる飲料。

前回、累計で1万杯以上も飲まれた「ミロ」と「東京ばな奈シェイク」のコラボレーションとなる「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が復活。「ミロ」に含まれる栄養はそのままに、「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードを合わせることで、おいしさだけでなく栄養にも配慮された商品となっている。販売は3月1日～4月30日までの期間限定。

さらに、復活を記念したプレゼントキャンペーンも実施。期間中、同商品を購入するとスタンプカードが配布される。1枚購入につき1個スタンプが押印され、スタンプ3個(まとめて購入した場合も可)で「ミロ」オリジナルマグカップ(非売品)を先着360人にプレゼント。

なお、1人につきマグカップ1個まで、スタンプカードの合算も可能。期間中であってもマグカップが無くなり次第キャンペーン終了となる。

また、3月6日限定で東京ばな奈s店舗にて、同商品を含む2,160円以上購入した先着360人を対象に「ネスレ ミロ オトナの甘さ」をプレゼント。1会計につき1袋まで、無くなり次第終了となる。