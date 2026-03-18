山下美月、凛としたエレガントさで魅了　ダークカラーまとった洗練ムード

元乃木坂46で俳優の山下美月が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

山下美月

山下美月

スタイリスト・長瀬哲朗氏が手掛けた「TGC SPECIAL COLLECTION 2」は、テーラードをベースに、あえて“崩し”を加えることで洗練されたバランスを表現。柔らかなトーンからダークな世界観へと移り変わる、エレガントなムードが展開された。

同ステージのトップバッターとして登場した山下は、ボタンをきっちりと留めたダークカラーのショート丈ジャケットに、グレーアッシュのワイドパンツを合わせたスタイリングを披露。髪型はナチュラルなダウンスタイルで、その凛としたエレガントさを一層引き立てていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

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