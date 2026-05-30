ミラノ・コルティナ五輪 金メダリスト・りくりゅうがペアを結成したきっかけとは？木原龍一「三浦さんから僕に声をかけていただいて…」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、りくりゅうの結成秘話などについて伺った模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆りくりゅうペア誕生の経緯

稲垣：お2人は、シングルも元々やられていたんですよね？

木原：はい。僕は20歳までシングルスケーターでした。

稲垣：そうか、最初からペアの人っていうのはいないのか。

木原：そうだと思います。

稲垣：（ペアに）転向した経緯はどういうものだったのですか？

木原：2014年のソチオリンピックの1年前にペア転向のお話をいただいて、僕は現役を長く続けたいっていう思いがあったので、2013年からペアに挑戦しました。

稲垣：では、りくりゅうペアがどういう流れで誕生したのか、教えてもらっていいですか？

木原：僕たちは2019年に前のパートナーの方と解散していて、お互いがパートナーを探している状態だったんです。そのなかで、三浦さんから僕に声をかけていただいたことが、トライアウトに挑戦するきっかけになりました。

稲垣：なるほど……ありがとうね、もう2,000回くらい聞かれていると思うけど、またちゃんと話してくれて（笑）。

木原：いえいえ（笑）。

山本・三浦：フフフ（笑）。

◆ペアならではの魅力

稲垣：シングルとペアで、また種目の面白さが違うと思いますけれども、“ペアの面白さ”ってどこだと思いますか？

三浦：見ている側としては、やっぱり、3Dで選手が出てくるので、そういったアクロバティックな技も魅力的な競技かなっていうふうに思います。

稲垣：もし自分がスケーターを目指すなら、シングルもいいけど「ペアをやってみたい！」って思うよね。

山本：やってみたいです！（リフトで）持ち上がったり、お2人で回転したり、龍一さんが軸になって回してくれる技（デススパイラル）だったり。

稲垣：会場によってちょっと音が聴き取りにくいときとかもあるのですか？

木原：ありますね。ライトの明るさや、一番はスピーカーによって音が変わります。

稲垣：それでも、お互いピッタリのタイミングで飛んでいて……今回のミラノ・コルティナ大会は、滑りやすい設備でしたか？

木原：ミラノは、氷も施設も最高の環境でした。

稲垣・山本：へえー！

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM