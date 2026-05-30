「介護されると決まったら落としていかないと…」メイプル超合金・安藤なつが26日、都内で行われた朝日生命の新プロジェクト「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に俳優の石田純一、タレントの新田恵利と共に登場した。

安藤なつ

安藤なつが介護に興味を持ったきっかけ

「みんなのあんしん100年プロジェクト」は、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト。「はやめの気づき」から「お金の困りごと」まで、さまざまなソリューションを提供する企業が持つ知見・ノウハウを生かし、介護や認知症に関する悩みや疑問を解消するサポートを提供する。

発表会では、介護福祉士の資格を持ち、今年認知症介護に関する著書も出版した安藤と、母を6年半にわたって介護した経験があり、淑徳大学総合福祉学部客員教授でもある新田、今年72歳を迎えて認知症や介護に関心を持つ石田が、認知症や介護についてトークを展開した。

今年、認知症専門医と共に著書『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』(KADOKAWA)を出した安藤は、出版のきっかけを問われると、「介護って固いイメージというか、(出てくるのは)難しい言葉だったり、文章も難しい。つまずいて、『あ、いいや後で』となってしまわないように、すごく分かりやすくしたくて」と説明。また、介護に興味を持ったきっかけについては、「叔父の実家を改築して、障害のある人の施設を小規模でやっていて。その時に遊びに行ったのがきっかけですね。興味を持って遊びに行くようになって、ボランティアして、お仕事して、みたいな感じです」と語った。

さらに、介護をされる側になったときに向けての準備や心構えを聞かれると、安藤は、「とりあえず脂肪を50㎏ぐらい落とします」とし、「介護されると決まったら落としていかないと、診る方の腰を痛めてしまったら申し訳ないですし。でも、今は機械化が結構進んでいるので、機械が持ち上げてくれる体重までには落としたい」と願望を吐露。そのために今していることについては、「今は筋トレをしています」としつつ、「(だから)重くなっています、ちょっと」と明かしていた。