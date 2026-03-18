志田こはく、ウェットヘアでハンサムに　洗練されたモードな印象で魅了

女優の志田こはくが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。漆黒のセットアップスタイルを披露した。

志田こはく

セレクトショップ「Outfitter lab」のステージに登場した志田は、漆黒のセットアップスタイルで登場。ウェットな質感でタイトにまとめたバックヘアが、凛とした表情と相まり、洗練された大人のモード感を演出していた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER