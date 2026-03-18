菊池日菜子、美脚きらめく白のティアードワンピ姿　“モノトーン・ガーリー”でキュートに

女優の菊池日菜子が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

菊池日菜子

「Darich」のステージに登場した菊池は、歩くたびに軽やかに揺れるホワイトのティアードワンピースに、黒のヒールを合わせた“モノトーン・ガーリー”なスタイルングを披露。すらりと美脚と二の腕をのぞかせ、会場を魅了した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER