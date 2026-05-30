又吉直樹「当たり前になっていることが気になりだしたらヤバい」たなかみさきとの共著「失恋カルタ」制作秘話…お気に入りの札も明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。5月25日（月）～28日（木）の4日間は、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。5月26日（火）の放送は、お笑い芸人・作家の又吉直樹さんと、イラストレーターのたなかみさきさんが登場！ 本記事では、初の共著「失恋カルタ」（Gakken）について語った模様を紹介します。

◆「失恋カルタ」誕生秘話

れなち：又吉さんが読み句、たなかさんがイラストを手がけられた作品「失恋カルタ」の制作裏話を伺いたいなと思います。その名の通り、「こういうシチュエーション、あるよね」っていうような、失恋の喪失感とか孤独な心が描かれているカルタですが、もともと又吉さんご自身の朗読会がきっかけだったんですよね？

又吉：そうですね、朗読会で発表したのが最初なんですけど。家に1人でいたときに、ふと「失恋にまつわるカルタを“あ”から作ってみよう」と思って作ったら、あ行が結構すぐ作れたんですよ。それで、「か行も作ってみよう。さ行も……」ってやっていたら、なんだか切なくなりながらも作れて（笑）。

それを朗読会で発表したら、わりと好評をいただけて、僕は絵が描けないので、「これに合う絵を描いてくださる人がいれば……」みたいなところから、（たなかさんに）声をかけました。

れなち：そういう始まりだったのですね。カルタを読むとグサグサ刺さるというか、「言われたことある！」っていうのと「言ったことある！」っていうのと、両方混ざっていて（笑）。これは、友達と読み合ったらめちゃめちゃ楽しいだろうなって思いました。

◆お気に入りのカルタの札を紹介

れなち：お2人が好きなカルタの札ってありますか？

たなか：私は、なんだっけかな。「この店にはもう行けないのか」みたいな……。

れなち：「別れたらもう行かなくなる店がある」みたいな札がありましたね！

たなか：「あるなー」って思いましたね。

れなち：又吉さんはどうですか？

又吉：僕は「苦手な人いたよ、あなたの友達で……」とか。なんとなく、お付き合いしているときはええ感じにしていたけど、別れてしまったらもう別に……どちらかと言ったら苦手やったけどな、みたいな。

れなち：フィットしてないほうの「合わない」っていうのも全然ありますよね。あと、私と番組の作家さんで「ギャー！」って言った札が、「きつねうどんの食べ方が嫌でした」っていう札があって（笑）。

又吉・たなか：ハハハ（笑）。

れなち：付き合っていたときは別にどうでもいいし、“そういう人なんだな”くらいに思っていたことすら嫌悪感に変わると、もうダメなんだなって。

又吉：当たり前になっていることが気になりだしたらヤバいですね。

れなち：これって、又吉さんの経験上のことですか？ 人から聞いた話とかも入っているんですか？

又吉：「自分のダメなとこを自分で指摘してみよう」っていうのが半分くらいと、あとは想像の部分もありますね。ドンピシャのシチュエーションを経験したわけじゃないですけど、「こういうことってあるなー」みたいなのも入れています。

◆最後の“ん”の表現に四苦八苦

れなち：たなかさんのなかで、描くのが難しかった絵ってありますか？

たなか：あまりなかったですけど、最後の“ん”の札。

又吉：ああー。

たなか：「んー、まあ好きだったね」っていう句なんですけど。やっぱり、最後はうまく締めたいっていう気持ちがあって。だけど、この句って、なんか無理しているニュアンスがあるので、（そこの表現が）すごく難しかったんですね。

れなち：余白の部分に。

たなか：そうですね。だから（イラストは）本を読んで余裕な顔をしているけど、その本が逆さまっていう（笑）。

れなち：そうなんですよね！ 細かいところに。

たなか：しかも「幸せな結末」っていう名前の本なんで。

又吉：「幸せな結末ではない」みたいな意味にもなりますもんね、ひっくり返っていたら。

れなち：タロットカードみたいな仕掛けですね（笑）。

たなか：確かに（笑）。

れなち：でも、そういうイラストがあるから、失恋の話だけど（読んでいても）苦しくなりすぎないんだなと思います。

又吉：そうですね。たなかさんの絵は、哀愁があるんですけどユーモアもあって、楽しげな雰囲気も出ているので、それに支えられている作品です。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM