嵐莉菜、デコルテ輝くビスチェ風コーデ　印象的な“ツノヘア”も

モデルで女優の嵐莉菜が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

嵐莉菜

「Darich」のステージに登場した嵐は、美しいデコルテをあらわにした、白と黒のドット柄スカーフをビスチェ風に着こなすコーデを披露。首には大きな白い花のアクセサリーを添え、今季のキーワードである、小物でこなれ感を演出する「コモノマスター」を上手く取り入れた。また、ヘアスタイルでも、リボンをあしらった“猫耳風のツノヘア”でアイコニックに魅せていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER