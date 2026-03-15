「涙が出そうに…」杉浦太陽&辻希美夫妻、娘・希空と親子初共演　「LOVEマシーン」でダンス生披露

俳優の杉浦太陽、タレントの辻希美、2人の長女でインフルエンサーとして活動する希空が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。親子3人でのイベント共演が実現した。

希空がステージに登場した直後、杉浦と辻が現れて娘の横に立つと、会場は「えええ!」とまさかの親子共演にどよめきが。3人はそのままランウェイを歩き、降り注ぐ歓声に手を振って応えると、トップではパパとママが娘の両頬にキス。さらに頬を寄せる仲良し家族ポーズで沸かせた。

ランウェイを終えた辻は「共演が初めてなのですごい緊張しました。みなさん希空のことは知っていても、私たち夫婦のことは知っているのか不安で……」と吐露。杉浦も「それだけは心配でした」と話すと、すかさずMC陣から「さすがに大丈夫ですよ!」とフォローが入った。

また、3人は「AEON Pay」のテレビCMキャラクター就任を発表。親子3人でのテレビCM出演も初となる。さらにCMでは、モーニング娘。の国民的大ヒット曲「LOVEマシーン」に合わせてオリジナルダンスを披露していることが明らかに。

辻は「まさかここにきて娘と『LOVEマシーン』を踊る日がくるとは。すごい時代がきた」と心境を明かし、杉浦も「僕が娘と一緒に『LOVEマシーン』を踊る日が来るとは。革命的でしたね」と親子共演の喜びと驚きを噛み締めた。

そして、ステージでオリジナルダンスを生披露することに。センターは辻が務めており、MCのEXITから「娘にセンター譲れよ!」とツッコまれる一幕も。辻は「こんなに早く共演が叶ってしまって、涙が出そうに」と感慨深そうに語ると、杉浦から「これをきっかけに親子ユニットを組んでもらって」との提案が。2人はまんざらでもない様子だった。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER