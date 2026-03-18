2026年3月の新作5品まとめ(3月17日発売予定)

本記事ではミニストップで3月17日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、北海道ミルクのやさしい甘さが楽しめるスイーツやパンをはじめ、さっぱりとした麺や彩り豊かな海鮮メニューなど、春先にうれしいラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年3月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「彩り4色の海鮮中巻セット」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

トラウトサーモンと甘海老の巻物を組み合わせた「彩り4色の海鮮中巻セット」(537.84円)は、つぶっこと玉子焼き、紫キャベツラぺを合わせ、彩りよく仕上がっています。

「ざるそば」(399.60円)

価格 : 399.60円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

つるみとのど越しのよい「ざるそば」(399.60円)は、お好みで白ねぎとわさび、刻み海苔をトッピングして楽しめます。

「紅生姜のももいろポテトサラダ」(246.24円)

価格 : 246.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ビーツ果汁を使用し、ももいろに仕上げた「紅生姜のももいろポテトサラダ」(246.24円)は、紅生姜やブラックペッパーがきいたピリッと辛い味わいです。

「北海道ミルクシュークリーム」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

北海道産生クリームと北海道産牛乳、練乳を使用した、コクのある味わいの「北海道ミルクシュークリーム」(149.04円)は、素材そのものの味を生かしています。

「北海道ミルク杏仁」(194.40円)

価格 : 194.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産牛乳を使用した、コクのある味わいの「北海道ミルク杏仁」(194.40円)は、仕上げに北海道産純生クリームを絞っています。

まとめ

3月17日発売の新商品は、春先に嬉しい、軽やかで彩り華やかな味わいの「海鮮巻き」「ポテトサラダ」や「ざるそば」、北海道産の素材にこだわった「シュークリーム」「杏仁豆腐」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用