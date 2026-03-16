3月も後半戦。4月からは新入学や就職、転職や転勤などで、家族や友人たちと離れ離れになってしまう、という人もいるかもしれません。

忙しい日々の合間を縫って、親しい仲間たちとお別れのランチ会などもいいですね。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2026年3月の新商品5選まとめ(3月17日〜3月23日)

ファミリーマート2026年3月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。タコスミートのSPAM®むすび、旨辛仕立ての肉そぼろあんかけ飯、大盛サイズの明太マヨ焼うどん、ゆず風味をプラスした旨塩スープ、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のマカロンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「SPAM®むすび タコスミート」(395円)

価格 : 395円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

具にタコスミートを入れたSPAM®むすび。玉ねぎ・鶏ひき肉・大豆ミートを香辛料などで炒めたスパイシーな味わいが楽しめます。

「旨辛仕立て！スタミナ肉そぼろあんかけ飯」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

旨辛味の肉そぼろが楽しめるあんかけ飯。ガラスープやにんにくで味付けした旨辛仕立ての肉そぼろあんかけを、ごはんの上にトッピングしました。

「大盛 明太マヨ焼うどん」(550円)

価格 : 550円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

大盛サイズの焼うどん。香ばしい醤油ベースの焼うどんに明太ソースとマヨソースを合わせました。具材はキャベツ、玉ねぎ、人参、きざみ海苔、青ねぎです。

「ゆず香る！旨塩スープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

1/3日分の野菜を使用した旨塩スープ。鶏や魚介などの旨みがきいた味わいで、具材には蒸し鶏・キャベツ・もやしなどを使用しています。トッピングのゆずで風味をプラスしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 マカロンサンド イチゴ&バニラ」(268円)

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 マカロンサンド イチゴ&バニラ」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修商品。いちごとバニラを合わせたマカロンです。いちごのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめます。

まとめ

3月17日発売の新商品は、スパイシーな味わいの「SPAM®むすび タコスミート」、辛みが引き立つ肉そぼろあんかけをトッピングした「旨辛仕立て！スタミナ肉そぼろあんかけ飯」、明太ソースとマヨソースで味わう「大盛 明太マヨ焼うどん」など、ピリッっとした仕立ての食欲をそそるメニューが登場。

また野菜不足の時に嬉しい、1/3日分の野菜を使用した「ゆず香る！旨塩スープ」や、スイーツ好きには有名パティシエが手がけた「ピエール・エルメ アンソロジー監修 マカロンサンド イチゴ&バニラ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用