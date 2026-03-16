【2026年3月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チキンを盛り付けたカツカレーや、生パスタを使用したボロネーゼなど注目の商品が目白押しです!

2026年3月の新商品5品まとめ(3月17日〜3月23日)

  • 「セブンイレブン 2026年3月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年3月の新商品」

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「チキンカツカレー」(699円)

  • 「チキンカツカレー」(699円)

    「チキンカツカレー」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 東京都、神奈川県

スパイスが香るカレーにチキンカツを盛りつけたカツカレーです。
※3月17日以降順次発売

「ガツンとガリチキサンド」(496円)

  • 「ガツンとガリチキサンド」(496円)

    「ガツンとガリチキサンド」(496円)

価格 : 496円
販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

分厚いガーリックチキンを挟んだボリュームサンドです。ガツンと効いたにんにくが後を引く背徳感のある味わいです。
※3月18日以降順次発売

「海老のトマトクリームオムライスドリア」(594円)

  • 「海老のトマトクリームオムライスドリア」(594円)

    「海老のトマトクリームオムライスドリア」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 東北、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

トマトライスに、とろとろに仕上げたたまご、トマトクリームソース、海老、ブロッコリー、チーズをのせて焼き上げたドリアです。
※3月18日以降順次発売

「コク旨 豚汁うどん」(537円)

  • 「コク旨 豚汁うどん」(537円)

    「コク旨 豚汁うどん」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

豚肉と合わせ味噌で煮込んだ様々な野菜をうどんと組み合わせた具沢山な豚汁うどんです。
※3月18日以降順次発売

「生パスタ ボロネーゼ」(645円)

  • 「生パスタ ボロネーゼ」(645円)

    「生パスタ ボロネーゼ」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもち食感が楽しめる生パスタです。コク深いボロネーゼソースにチーズソースを添えました。
※3月18日以降順次発売

まとめ

今週は、スパイスカレーにチキンをのせた「チキンカツカレー」や、ガーリックチキンを大胆にパンでサンドした「ガツンとガリチキサンド」など、お肉の旨みを堪能できる商品が目白押し! 豚汁に野菜やうどんを組み合わせた「コク旨 豚汁うどん」は、栄養と満足感を得られる一品です。

そのほかオムライスをドリア仕様で仕上げた「海老のトマトクリームオムライスドリア」や、ボロネーゼソースに生パスタを和えた「生パスタ ボロネーゼ」など、洋風メニューのラインナップも豊富なので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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