【3月17日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年3月の新商品5品まとめ(3月17日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年3月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当」(743円)

価格 : 743円

エネルギー : 680kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

粗挽き肉を使用したグリル感があるジューシーなハンバーグが登場です。ボルドー産赤ワインを使用した濃厚な味わいが特徴のデミグラスソースを贅沢に使用しているこちら。肉の旨みとコク深いソースの相性が抜群で、本格的な洋食の味わいを楽しめる満足度の高いお弁当になっています。

「温野菜サラダ(バーニャカウダソース)」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 110kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

レンジアップで温めて食べる! バーニャカウダソース×温野菜サラダが登場です。アンチョビやにんにくの旨みが凝縮されたソースが温かい野菜に絶妙にマッチするこちら。手軽に本格的な味わいを楽しめる、ランチのプラス一品やヘルシーな食事にぴったりな商品です。

「ナポリタン」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 549kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘味と酸味が感じられる特製ソースで仕上げた、王道のナポリタンが登場です。人気のベーコン、玉ねぎ、ピーマンをトッピングしたこちら。どこか懐かしさを感じる親しみやすい味わいで、老若男女問わず満足感を得られるボリュームたっぷりの一品になっています。

「バター香る 北海道産たらこ」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 445kcal

※海苔を別添しています

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

北海道産たらこを使用し、粒感と旨みをしっかりと感じられるたらこパスタが登場です。バターを加えた特製ソースが、たらこの風味を引き立て、香り豊かな味わいに仕上がっているこちら。たらこのプチプチとした食感とバターのコクが重なり合う、贅沢な味わいの一品です。

「具! おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼」(354円)

「具! おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼」(354円)

価格 : 354円

エネルギー : 258kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

『具! おにぎり』シリーズから丼メニューをイメージした新作が登場です! おにぎりや寿司では握れない圧倒的な具材量を誇るこちら。なめらかな食感のまぐろたたきととろろが相性ぴったりで、まさに丼を食べているかのような満足感をワンハンドで味わえる画期的な一品です。

まとめ

3月17日発売の新商品は、「ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当」や「温野菜サラダ(バーニャカウダソース)」、「具! おにぎり まるで山かけまぐろたたき丼」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用