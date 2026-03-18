ファミリーマートは3月24日より、実業家堀江貴文氏とシェフ濱田寿人氏が手がける会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修のもと開発した、「ポテトチップス ULTRA SPICE」「ポテトチップス ULTRA GARLIC」を全国の「ファミリーマート」にて発売する。

ファミリーマート「ポテトチップス ULTRA SPICE」「ポテトチップス ULTRA GARLIC」

「WAGYUMAFIA」は、“ニッポンの和牛を世界へ”をコンセプトに掲げる会員制和牛専門店。

今回のコラボレーションでは、唐辛子と和風スパイスである「山椒」を組み合わせた「ポテトチップス ULTRA SPICE」(233円)を発売。チリ風味のポテトチップスに、山椒のピリリとした辛さとふわりと漂う豊かな香りを最大限に引き出し、隠し味に粉末みそを加えることで、刺激の中にもコクを感じる、お酒が進む濃厚な味わいに仕上げられている。

また、2021年10月に初コラボした時の商品「ポテトチップス ULTRA GARLIC」(233円)も再登場。お店で食べる焼肉のような味わいを堪能できるにんにくを効かせたポテトチップスで、累計販売数140万食を突破している人気商品となっている。

※画像はイメージ。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある。