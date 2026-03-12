かわいいアートが人気のキャンディ専門店「パパブブレ」から、「ぷっくりシール」のカプセルトイが登場! 店舗限定です!

パパブブレのカプセルトイに

「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝

全5️⃣種

手帳や小物に貼ったり、

お友達と交換したり…✨

キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬

※店舗限定/なくなり次第終了

パパブブレのキャンディがぷっくりシールに

かわいくて美味しいパパブブレのキャンディ。可愛すぎて食べるのがもったいないのですが、いつの間にかパクパク食べちゃうんですよね。そんなキャンディが流行りのぷっくりシールになって登場。店舗限定のカプセルトイなのですが、キャンディと一緒で、どれも可愛い!!





ぷっくりシールなら、食べて無くなることもないので、この可愛さを永久的に眺めていられますね。キャンディを買いに行きながら、ぜひ、回しちゃいましょう!!