かわいいアートが人気のキャンディ専門店「パパブブレ」から、「ぷっくりシール」のカプセルトイが登場! 店舗限定です!
パパブブレのカプセルトイに
「ぷっくりシール」が登場🍓🍇🥝
全5️⃣種
手帳や小物に貼ったり、
お友達と交換したり…✨
キャンディと一緒に楽しむのもおすすめ🍬
※店舗限定/なくなり次第終了
(@PapabubbleJより引用)
かわいくて美味しいパパブブレのキャンディ。可愛すぎて食べるのがもったいないのですが、いつの間にかパクパク食べちゃうんですよね。そんなキャンディが流行りのぷっくりシールになって登場。店舗限定のカプセルトイなのですが、キャンディと一緒で、どれも可愛い!!
ぷっくりシールなら、食べて無くなることもないので、この可愛さを永久的に眺めていられますね。キャンディを買いに行きながら、ぜひ、回しちゃいましょう!!
