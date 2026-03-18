緑豊かな箱根仙石原にあるヴェネチアン・グラス専門の美術館「箱根ガラスの森美術館」。四季折々の花や風景とともに、光り輝くクリスタルガラスの作品が咲き誇る庭園に、この時期、キラキラと眩しい光を放つ「藤棚」が登場し、訪れる人を魅了しています。

こちらが、今の時期、箱根の山で一際輝きを放っている「クリスタル・ガラスの藤の花」です。ガラスで藤棚を再現するなんて、その発想といい、この完成度といい、素晴らしすぎる!

引きで見るとこんな感じ。新緑の時期になると、緑の中でキラキラと……。

近くで見ると、いろいろな色が混ざりあって藤の花を表現しているのが分かります。

SNSで紹介されると、「やばー。 めっっちゃ綺麗」「陽の光でキラキラ感が違いますね! 綺麗です」「すごくステキです 下から眺めたい!」「行きたい。ついでに温泉入ってきたい」と話題に。公開日の3月14日からわずか3日で、3.1万ものいいねが寄せられています。

展示期間は3月14日～6月25日まで。ぜひ、箱根まで足を延ばしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部