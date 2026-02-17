冬の凍った湖で、条件が揃った時だけ出会える希少な絶景「アイスバブル」。湖底から発生したガスの気泡が、水面へと上がる途中で氷に閉じ込められ、幾重にも重なっていく自然現象です。

現在インスタグラムでは、その幻想的な光景を捉えた写真が多くの人の心を揺さぶっています。

ずっと見たかった景色

以前から北海道で見られる

大きくて何層にも気泡が重なる

アイスバブルに憧れていた

本州で見れる場所は数少なく

条件が揃わなければ出現しない絶景

美しき氷の神秘見つけたよ

2026.2.1

(@yumika0121より引用)

写真の投稿主は、週末に登山を楽しまれているという「YUMIKA(@yumika0121)」さん。

雪山の天候が荒れることが多く、なかなか山へ向かえない日々を過ごしていたというYUMIKAさんですが、そんななか「この時期にしか見られない厳しい冬の景色」を探し求め、ついに出会ったのがこのアイスバブルだったそうです。

水中で下から立ち上る気泡が、幾層にも重なりながら凍りつき、まるで氷の柱のように湖の中へ広がっています。

その光景は、言葉を失うほど幻想的で美しく、まさに自然が生み出した唯一無二のアートのようです。

この投稿は大きな反響を呼び、7500件のいいねを記録(2月17日時点)。「初めて見ました、知りました! これが自然の造形だなんて…世界は美しいものに溢れていますね」「すごーい不思議 美しいですね」「信じられない美しさですねーーーーびっくりしました」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を魅了したアイスバブル。投稿主のYUMIKAさんに、より詳しいお話をうかがいました。

── 撮影時のエピソードや、撮影の際にこだわったポイントなどお聞かせいただけますか?

厳しい寒さの中で見ることが出来る景色ですが、雪が積もった後では見られないためタイミングは非常に難しかったです。

また、アイスバブルを撮影する中では雪を避けるブラシとさらに美しくクリアに磨き上げるお湯は欠かさず持参します。

── アイスバブルを実際に見た感想を教えてください。

湖底から湧き出たガスが水面に上がる前に凍りつき、自然がありのまま作り出した造形美。

2度と同じ形は生まれない厳しい寒さの中にある美しすぎる絶景は、まるで凍った湖に閉じ込められた宝石のように美しかったです。

なかなか出会うことのできないアイスバブルという絶景。その奇跡を見事に切り取ったYUMIKAさんの写真に、ただただ心を奪われてしまいますね♪