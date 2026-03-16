4月11日、大人気「歌川一門」の一番くじがいよいよ登場!「相馬の古内裏」のフィギュアをはじめ、江戸時代最大の浮世絵師集団が手掛けた名作がお洒落な雑貨になって、令和の時代に蘇ります。

【全ラインナップ公開】

一番くじ 歌川一門

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歌川国芳の代表作ともいえる「#相馬の古内裏」のフィギュアをはじめ、

歌川派の作品の中に数多く描かれたユーモラスな動物達をあしらった雑貨商品も多数収録✨

商品の発売をお楽しみに🎵

(@ichibanKUJIより引用)

今回の一番くじでは、歌川国芳の代表作“がしゃどくろ”こと「相馬の古内裏」や、歌川広重の「狐火」が、暗闇で怪しげな光を放つ蓄光タイプで登場。そのほか、歌川派の作品に描かれたユーモラスな動物達があしらわれた雑貨など、全8等級+ラストワン賞がラインナップされています。

SNSでは「ええええっ 激アツーー」「やべー!相馬の古内裏は蓄光もあるのかよ!! 普通にどれ当たっても使えるデザインで最高やんけ!」「広重だけでなく”一門”なの結構うれしい。暗闇で光る《相馬の古内裏》怖すぎだけど」「一番くじ、マニアな所狙ってきたなぁ!」「光るがしゃどくろ最高じゃん」などなど、発売前からワクワクが止まりません!

発売日は4月11日。順次、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売されます。ラインナップはこちら。

【A賞】相馬の古内裏 フィギュア

歌川国芳の代表作ともいえる「相馬の古内裏」を完全立体化したフィギュア。ペンスタンド付きでデスクインテリアとしても楽しむことができる。サイズは約21cm。

一番くじ「歌川一門」相馬の古内裏 フィギュア

【B賞】狐火ブランケット

怪しく光る狐火や、夜道を照らす星が蓄光印刷されているブランケット。サイズは約90cm。

【C賞】毛の柔物(けのにこもの)クッション

座布団にちょこんと座る狆(ちん)と猫のクッション。サイズは約35cmで、どちらかを選ぶことができる。

【D賞】江戸名所百人美女 着物柄トート

歌川豊国の「江戸名所百人美女」より、「東本願寺」と「薬研堀」の美女着用の着物柄をトートバッグに。サイズは約34cmで、どちらかを選ぶことができる。

一番くじ「歌川一門」江戸名所百人美女 着物柄トート

【E賞】歌川広重 小鳥のガラス小皿

歌川広重の描く「花鳥図」より、愛らしい鳥と可憐な花がガラスの小皿に。サイズは約8cm、ランダム4種。

一番くじ「歌川一門」歌川広重 小鳥のガラス小皿

【F賞】名所江戸百景 アクリッツ

歌川広重の「名所江戸百景」の代表的な作品を、厚みのあるアクリル両面印刷に。サイズは約6.5cm、選べる全6種。

一番くじ「歌川一門」名所江戸百景 アクリッツ

【G賞】ラバーコレクション

歌川派の作品の中に数多く描かれたユーモラスな動物達(一部、妖怪)を役立つ雑貨に落とし込んだラバーコレクション。選べる全8種。

【H賞】ステーショナリーコレクション

現代にも通じる、斬新で大胆なデザインを中心に、B6ノート、チケットファイル、ステッカ―シート等、使い勝手抜群のステーショナリーに仕立てている。選べる全8種。

【ラストワン賞】相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.～

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、A賞の「相馬の古内裏 フィギュア」が蓄光仕様の怪光ver.になって登場。

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「相馬の古内裏 フィギュア～怪光ver.」が用意されている。キャンペーン期間は7月末日までとなっており、当選数は30個。