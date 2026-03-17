スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス GRAB&GO」をリニューアルし、3月24日より全国のセブン-イレブン限定で順次切り替え発売する。「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」をコンセプトに、コーヒーの奥深い味わいと心地よい余韻をより体感できる商品に仕上げたとのことだ。

味わい豊かな3つのフレーバー

ラインアップは、シーンに合わせて選べる3種類が展開される。

ブリュード ブラック

「ブリュード ブラック」は、淹れたての味をイメージした上品なブラック無糖コーヒー。深煎り豆のコクと軽やかな飲み心地を調和させ、すっきりとした余韻が楽しめる。

アロマ ラテ

なめらかなミルクの風味と、深煎りコーヒーの豊かな香りが広がる「アロマ ラテ」は、やわらかな甘さとクリーミーさを備えた、調和のとれた味わいだという。

ホワイトモカ

「ホワイトモカ」は、ホワイトチョコレートフレーバーのやわらかな風味と、ミルクの優しい甘さが特長だ。深煎りコーヒーのコクがより感じられる贅沢な一杯となっている。

「スターバックス GRAB&GO」製品概要

本シリーズは、3月24日より全国のセブン-イレブン店舗にて順次切り替え発売される。ラインアップは全3種類で、いずれも容量は500mlとなっている。

■スターバックス GRAB&GO ブリュード ブラック

希望小売価格:220円(税別)



■スターバックス GRAB&GO アロマ ラテ

希望小売価格:230円(税別)



■スターバックス GRAB&GO ホワイトモカ

希望小売価格:230円(税別)



なお、一部店舗では取り扱いがない場合があるとのことだ。