スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME」から新フレーバー「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」を、2月10日より全国で発売する。

「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」イメージデザイン

「スターバックス MY COFFEE TIME」は、カフェにいるような心地よい自分時間の演出をコンセプトとしたショート缶コーヒーシリーズ。自宅やオフィスなど場所を選ばず、気軽にスターバックスの味わいを楽しめる商品として展開されている。

今回登場する「キャラメルラテ」は、本シリーズ初となるフレーバーラテ。スターバックスで長年親しまれているキャラメルの香ばしさと、なめらかなラテの組み合わせが特徴で、自分へのご褒美にぴったりな1本として仕上げられているという。

中身の特徴

深煎りのコーヒーに、まろやかなミルクとキャラメルフレーバーのやさしい甘さを重ね、忙しい日や短い休憩時間でも満足感のある味わいを目指した設計。ひと口で広がるコーヒーのコクとキャラメルのとろけるような甘さが、日常のひとときに癒やしをもたらす仕上がりとなっている。

「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」

パッケージの特徴

窓をモチーフにした円形アイコンとオレンジ基調の背景で、キャラメルラテのやさしい甘さとまろやかさを表現。中央にはサイレンロゴを配置し、キャラメルソースをイメージした模様をあしらうことで、甘さを視覚的にも演出したデザインとなっている。

「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」

商品開発担当者おすすめのフードペアリング

商品開発担当者によるおすすめの組み合わせとして、「チョコレートバナナクレープ」、「ほうじ茶チーズケーキ」が紹介されている。

商品概要

商品名：スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ

内容量：185g缶

価格：170円

発売日：2月10日

発売地域：全国

※一部店舗では取り扱いがない場合あり

※賞味期限13カ月



SAKURAキャンペーンについて

対象商品を購入し応募すると、オリジナルグッズが当たる「スターバックス SAKURAキャンペーン」も実施される。

【賞品内容】

MY COFFEE TIME(缶)コース

スターバックス オリジナル保冷バッグ 500名



COFFEE OF THE DAY(ペット)コース

スターバックス オリジナルレジャーマット 500名



【対象商品】

MY COFFEE TIME (缶)コース

スターバックス MY COFFEE TIME 185g缶 ブラック、カフェラテ、キャラメルラテ 単缶、6缶



COFFEE OF THE DAY(ペット)コース

スターバックス COFFEE OF THE DAY 450ml ブラック、カフェラテ



【応募期間】

2026年2月9日9:00〜3月13日23:59



【レシート有効期間】

2026年1月12日〜3月13日