スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは3月3日から、スターバックスのチルドカップシリーズより、新たな定番商品のラインアップとして「スターバックス スイートミルクラテ」(230円)を全国で販売する。また、同日から「スターバックス カフェラテ」(230円)、「スターバックス クラシックティーラテ」(230円)もリニューアルして販売する。

新登場の「スターバックス スイートミルクラテ」は、ミルクのまろやかなコクとやさしい甘さに、スターバックスが厳選したコーヒーが心地よく香り、バランスよく楽しめるラテ。ホワイトチョコレート風味のアクセントが広がり、クリーミーで満足感のある味わいに。

パッケージは、やさしい甘さが伝わるよう白を基調とした、やわらかく温もりのある雰囲気に変更。

米国 アトルのスターバックス本社で商品開発を行っている担当者がおすすめする、同商品と相性の良いフードは、「シナモンドーナツ」。ひとくちごとに広がるシナモンのスパイシーな風味が、スイートミルクラテのやさしい甘みと溶け合い、奥行きのある味わいを生み出す。

「スターバックス カフェラテ」は、厳選した上質なコーヒー豆と、フレッシュな味わいのミルクを使用した、こだわりのカフェラテ。深みのあるコーヒーをしっかりと感じられるよう丁寧にブレンドし、香り豊かで奥深い味わいを実現している。ミルクのまろやかなコクとほどよい甘さで、コーヒー本来の風味をやさしく引き立てている。

パッケージは、奥深いコーヒーとまろやかなミルクが混ざり合う様子を背景に、スターバックスらしい深いグリーンを配したデザインに変更。

開発担当者がおすすめする同商品と相性の良いフードは「クロワッサンサンド いちご＆クリーム」。ひとくち味わうごとに、サクッと軽やかなクロワッサンの繊細な食感とカフェラテの上質な甘みが調和する。

「スターバックス クラシックティーラテ」は、トラディショナルなロイヤルミルクティーとは一線を画す、"華やかな香り立ち"が魅力のクラシックティーラテ。上品なブラックティーとミルクのまろやかな味わいに、隠し味としてバニラとホワイトモカの香りをほんのり加えることで、やさしい甘さと余韻のある香りをまとった、特別感のある味わいに仕上げている。

パッケージは、鮮やかなピンクをキーカラーに、優雅に舞うティーリーフをあしらい、華やかさと香り立つような上品さを表現したデザインに変更。

開発担当者がおすすめする同商品と相性の良いフードは「たまごサンド」。卵のまろやかさがブラックティーの芳醇な香りを引き立てる。

また、新発売およびリニューアルを記念して、3月3日10:00～31日23:59の期間で、公式Xアカウント(@starbucksjcpg)をフォロー&ポストすると「スターバックス®カード 1年分」が抽選で当たるキャンペーンも実施。

さらに、3月3日10:00～4月28日23:59の期間に、スターバックス チルドカップの対象商品を購入の上、LINEより応募すると、抽選で毎週1,000人(合計8,000人)に「スターバックス eGift 500円分」がその場で当たるキャンペーンも実施。