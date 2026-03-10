スターバックス コーヒー ジャパンは3月30日、「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」を京都府京都市の円山公園内にオープンする。全国で名勝に指定された公園への出店は初めてという。店舗は園内の藤棚前に位置し、近くには枝垂桜があり、公園の四季の移り変わりとともに楽しめる店舗として展開する。

スターバックス コーヒー ジャパン

円山公園は京都市東山区にある都市公園で、国の名勝に指定されている。枝垂桜で知られ、東山の麓に広がる四季の風景が楽しめる公園として長く地域住民に親しまれてきた。

店舗のデザインコンセプトは「珈琲茶屋」。神社仏閣に囲まれた公園内の立地を生かし、江戸時代に旅人や参拝客の休憩所として親しまれた茶屋のように、散策の合間の休憩や公園利用などさまざまなシーンで利用できる空間とする。

店舗は1階と地下1階の2フロア構成で、客席数は80席。店内は複数の区切られた個室のようなレイアウトとし、窓が額縁のように円山公園の風景を切り取る設計となっている。季節ごとに変わる園内の景色を楽しみながら、来店者がその日の気分に応じて好みの席で過ごせる空間を提供する。

営業時間は7:00〜21:00、不定休。店舗面積は392.98㎡。住所は京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1。