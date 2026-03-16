スターバックス コーヒー ジャパンは3月18日、「My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃」(Tallサイズのみ 持ち帰り776円、店内利用790円)を発売する。

「My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃」(Tallサイズのみ 持ち帰り776円、店内利用790円)

My フルーツ フラペチーノは、"フルーツで遊びつくす"をコンセプトに、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを自分好みにあわせて選べるカスタマイズ型のフラペチーノ。

「My フルーツ フラペチーノ)

今回新たに「完熟白桃」が登場する。熟した桃の果肉感と贅沢な甘さを、すっきりと軽やかな飲み心地で楽しめる一杯。完熟白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっと食感の果肉ソースと合わせることで、白桃そのもののおいしさをダイレクトに感じられる味わいに仕上げた。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるフローズンフルーツフラぺチーノ。

まずはそのままで完熟白桃の風味をストレートに味わい、気分を変えたいときには、白桃の果実感と相性のよいブラック ティーをベースに組み合わせることで、紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチ ティーを思わせる華やかな風味が広がる。ほかのフルーツ素材やベースと組み合わせることで、"自分だけの"アレンジを楽しめる。