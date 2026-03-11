CRAVIAは、メモリーテックつくばのサン宝石事業部が展開する人気IPキャラクター「ほっぺちゃん」を使用したオリジナルシール商品について、多くの販売先およびユーザーから好評を得ていることを受け、追加販売を開始する。

今回追加販売する「つるんドロップシール」は、キャラクターの可愛らしさやコレクション性を重視したデザインで構成されており、8種類のラインアップで展開している。いずれも複数デザインを展開し、コレクション性とリピート購入を促進する商品構成となっている。

同オリジナルシール商品は、テレビアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』の放送開始や、SNSを中心とした話題性の拡大を背景に、キャラクターIPの認知度向上とともに商品需要が高まっている。

同社は2026年1月より、「ほっぺちゃん」の世界観を活かしたオリジナルシールの卸売販売を開始し、小売事業者向けに商品供給を行ってきた。販売開始後、販売先からの受注は当初計画を上回る状況となっており、初回出荷分については短期間で完売となるなど、多くの引き合いがあった。

また、雑貨店・バラエティショップ・量販店など複数の小売事業者から追加発注を受けていることから追加生産を実施し、販売数量を拡大することとした。同商品は、Z世代・小学生層を中心に人気の高いコレクション型キャラクターシールとして、全国の小売チャネルへの展開を進めている。