サンリオおよびサンリオエンタープライズは、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウエア&グッズブランド「Sanrio Sports」を立ち上げ、ゴルフウエアおよび関連グッズを展開すると発表した。

サンリオは2025年5月に長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」を掲げ、グローバルIPプラットフォーマーを目指すことを公表。本取り組みはそのビジョンのもと誕生したという。エンターテイメントの枠を超え、さまざまなライフスタイルシーンへ笑顔を広げたいとの想いから、新たにスポーツ領域へ挑戦する。

Sanrio Sportsについて

「Sanrio Sports」は、遊び心のあるアートとファッション性や機能性を兼ね備えたアイテムを通じて、大人かわいいスポーツスタイルを提案するブランド。快適な着心地や動きやすさにも配慮し、スポーツの楽しいとき、つらいとき、がんばりたいときなど、あらゆるシーンでサンリオキャラクターが寄り添い、わくわく感と笑顔を届けるとしている。今後は競技領域を広げながら、スポーツウエアやグッズを展開していく予定だという。

「第60回ジャパンゴルフフェア2026」 概要

ゴルフウエアおよび関連グッズの発売に先駆け、2026年3月6日から8日までパシフィコ横浜で開催される「第60回ジャパンゴルフフェア2026」に出展する。会場ではブランドの世界観を体感できるブースを展開予定。

同イベントの開催時間は10:00から18:00までで、最終日は17:00まで。ブース番号は5-13。入場料は前売券1,000円、当日券1,500円、通し券2,000円。18歳未満および学生は無料。来場には事前登録が必要とのこと。

公式インスタグラムおよびブランドサイトも開設している。