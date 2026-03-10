人を笑わせることが大好きな、サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」。彼の知られざる一日がXで公開されました。

ハンギョドンの1日は7時の起床から始まります。規則正しい生活でエライ!

まずは温泉でゆったり朝風呂。その後朝ごはんのラーメンを食べ、タコのさゆりちゃんとお散歩を楽しみます。お茶で休憩したら、ヒーローの練習。ヒーローに憧れるハンギョドンは鍛錬を欠かさないんですね。

お昼ご飯を食べたら、本日2度目の温泉へ。温泉好きですね～。なんとハンギョドン、この後夜ごはんの後にもう一度温泉に入るのです。どんだけ好きなの!?

その後保湿を忘れず、21時に就寝。コロコロ転がる寝相も可愛すぎます。

このハンギョドンの1日の様子に、「潤々ﾄｩﾔﾄｩﾔじゃないか」「えびせん食べながら泣いてるかわいい」「朝からラーメン行くの強」「ほのぼのスケジュール、最高だね」「いいなぁ〜私もそんな生活したい〜！」と多くの反響が寄せられ、5.9万ものいいね(記事掲載時点)がついています。

趣味やリラックスタイムがやや多めな気もしますが、ヒーローの練習もしっかりと行う。メリハリのあるハンギョドンの生活を私たちも見習いたいですね。